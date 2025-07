Rozbierają stare torowisko, kolejne utrudnienia na Marszałkowskiej

Prace na rogu Królewskiej i Marszałkowskiej Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Dobiega końca rozbiórka starego torowiska na ulicy Marszałkowskiej. Na miejsce przyjechały już kolejne szyny. Podczas tego etapu inwestycji tramwajarze rozszerzą plac budowy o skrzyżowanie z ulicą Królewską. Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w środę, około godziny 12.00.

Wygrodzą część skrzyżowania

Na tym etapie prac wygrodzona zostanie część skrzyżowania przy wejściu do Ogrodu Saskiego. Zamknięte zostaną fragmenty jezdni - ulicy Marszałkowskiej w stronę placu Bankowego i ulicy Królewskiej w kierunku Grzybowskiej.

W stronę placu Bankowego kierowcy przejadą przed Królewską – jednym pasem przez torowisko i drugą nitką Marszałkowskiej pokonają skrzyżowanie. Na właściwą jezdnię wrócą przy przystanku tramwajowym. Z kolei jadący Królewską od placu Piłsudskiego przejadą przez pas dzielący i również jednym pasem przetną skrzyżowanie, a na właściwą jezdnię zjadą przy Zielnej.

Od Świętokrzyskiej jeden pas poprowadzi prosto, a drugi w prawo, w Królewską. Nie będzie skrętu w lewo. Objazd do Grzybowskiej zostanie wytyczony Alejami Jerozolimskimi i aleją Jana Pawła II. Od placu Piłsudskiego będzie można pojechać tylko prosto do placu Grzybowskiego i alei Jana Pawła II. Z kolei od strony placu Bankowego zostaną wyznaczone dwa pasy: do jazdy prosto i do skrętu w prawo. Od Grzybowskiej z jednego pasa będzie można skręcić w lewo, a z drugiego pojechać prosto lub w prawo.

Plac budowy zajmie też część chodnika przy wejściu do Ogrodu Saskiego. Zamknięte zostanie przejście i przejazd rowerowy przez Marszałkowską po tej stronie skrzyżowania.

W połowie sierpnia prace przeniosą się na drugą stronę skrzyżowania.

Przebudowa Marszałkowskiej

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Tramwaje od samochodów oddzieli szpaler drzew, łatwiej będzie przejść przez ulicę.

Po zakończeniu wszystkich prac kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dziś są trzy). Przy Złotej zostanie wyznaczona zawrotka. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się lewoskręt zapewniający dojazd do okolic Złotej i Zgoda. Dodatkowe pasy i przejazdy rowerowe będą przy Złotej i Sienkiewicza.

W planach jest też dobudowanie brakującego odcinka drogi dla rowerów, między Świętokrzyską a Królewską.

Na odcinku w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Wynika to z wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" o zachowanie możliwości poruszania się karetek po tym odcinku torowiska.

Pomiędzy Królewską i Świętokrzyską między torami będzie rósł rozchodnik.

