Protest przed szpitalami i urzędem wojewódzkim. "Polskie pielęgniarki i położne mówią dość"

"Kłamca, kłamca"

W pewnym momencie do protestujących wyszedł Konstanty Radziwiłł. - Rządy Zjednoczonej Prawicy od sześciu lat to czas, kiedy wynagrodzenia w służbie zdrowia, w szczególności pielęgniarek i położnych, wzrosły w sposób, który jest absolutnie bezprecedensowy. W 2015 roku podczas kampanii wyborczej w sposób nieodpowiedzialny obiecano państwu podwyżki - cztery razy 400 - i po przejęciu władzy przez Zjednoczoną Prawicę, mimo, że nie było na to środków i oprzyrządowania prawnego, to realizowaliśmy właśnie tę obietnicę, która była wcześniej bez pokrycia i Państwa wynagrodzenia rosły z każdym rokiem coraz bardziej - przekonywał wojewoda mazowiecki.