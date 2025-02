Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy Wnętrze pracowni Karola Tchorka Źródło: Tomasz Kaczor/Muzeum Warszawy

Po zakończeniu żmudnych procesów inwentaryzacji i aranżacji Muzeum Warszawy zaprasza mieszkańców oraz turystów do odwiedzania pracowni rzeźbiarza i twórcy pomników Karola Tchorka. Warsztat artysty przy ulicy Smolnej można obejrzeć w każdy wtorek.

Zabytkowa pracownia Karola Tchorka znajduje się pod opieką Muzeum Warszawy od 2022 roku. Jak informowaliśmy półtora roku temu na tvnwarszawa.pl, pracownicy muzeum prowadzili inwentaryzację zasobu pracowni oraz jej aranżację, tak, aby w przyszłości można było prezentować zebrane w niej prace i eksponaty szerszej publiczności. W ramach prac wykonanych przy współudziale Katedry Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej UKSW, przeprowadzono działania zabezpieczające cześć księgozbioru, szklanych negatywów i obrazów.

Muzeum Warszawy właśnie ogłosiło, że pracownia jest dostępna dla zwiedzających od wtorku 25 lutego. - Szanując jej wcześniejsze losy, widzimy ją przede wszystkim jako miejsce pracy badawczej i popularyzatorskiej związanej z dorobkiem rodziny Tchorków, realizacji kameralnych form edukacji oraz współpracy instytucjonalnej. Chcielibyśmy kontynuować ideę Katy Bentall, która traktowała Pracownię jako przestrzeń spotkań, wymiany intelektualnej i artystycznej - mówi Lena Wicherkiewicz, kustoszka Muzeum Warszawy.

Najsłynniejsze dzieła Karola Tchorka

Karol Tchorek był rzeźbiarzem, twórcą portretów i pomników, znanym przede wszystkim z ulokowanych w wielu miejscach Warszawy tablic upamiętniających walki i śmierć Polaków podczas II wojny światowej. Stworzył swoją pracownię na początku lat 50. XX wieku z pozostałości zburzonej oficyny kamienicy przy ulicy Smolnej 36. Jak przypomina Muzeum Warszawy, część wyposażenia i detalu architektonicznego przeniósł z wcześniejszej pracowni mieszczącej się przy Marszałkowskiej 63, zlikwidowanej w związku z budową osiedla MDM.

Na Smolnej Tchorek stworzył najbardziej znane dzieła: Macierzyństwo (1952), nagrobek malarza Władysława Strzemińskiego, Warszawską Jesień (1975), ale przede wszystkim koordynował realizację wspomnianych tablic upamiętniających ofiary niemieckich zbrodni.

W pracowni znajdują się także nieliczne zachowane przedwojenne rzeźby artysty: Kogutki z 1937 i Dziecko leżące z 1938 roku, modele gipsowe rzeźb, projekty, rysunki, jak również pamiątki po prowadzonym przez niego w latach 1943–1944 oraz 1945–1951 Salonie Sztuki "Nike". W Pracowni przechowywana jest także część kolekcji etnograficznej, którą artysta przez wiele lat z pasją budował, przede wszystkim rzeźby "Prymitywa z Powiśla" Leona Kudły (1879–1964).

Po śmierci artysty w 1985 roku, dzięki staraniom jego syna Mariusza oraz żony Zofii Tchorek pracownia została wpisana do rejestru zabytków.

Wstęp, godziny otwarcia, bilety

Mariusz Tchorek zmarł w 2004 roku. Opiekę nad pracownią przejęła jego żona, brytyjska artystka Katy Bentall. - Przeprowadziła remont pracowni, a jej marzeniem było, by stała się ona miejscem otwartym, żywym, gdzie odbywają się spotkania ze sztuką i z jej twórcami. W pewnym momencie niestety jej utrzymanie stało się dla Bentall dosyć trudne, głównie z powodów finansowych i organizacyjnych. Dlatego w 2021 roku postanowiła przekazać ją pod opiekę miastu, które w roku ubiegłym zaprosiło do współpracy Muzeum Warszawy - mówiła w 2023 roku Lena Wicherkiewicz.

Wstęp do pracowni Karola Tchorka będzie możliwy we wtorki w godz. 10-16. Pracownia mieści się w oficynie kamienicy na ul. Smolnej 36 lok. 11. Bilet normalny kosztuje pięć złotych, ulgowy - trzy. Są do nabycia w kasie Muzeum Warszawy lub na stronie placówki. Wejścia grupowe i wizyty studyjne są możliwe po wcześniejszym umówieniu.

