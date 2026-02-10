Pożar w remontowanej siedzibie państwowego banku. Ewakuacja 200 osób

Jak przekazała policja, po południu wpłynęło zgłoszenie o pożarze w siedzibie BGK. Na zdjęciach od reportera tvnwarszawa.pl Klemensa Leczkowskiego widać, że ewakuowane osoby to robotnicy, którzy wykonywali tam prace.
- Ze wstępnych informacji wynika, że to pożar w remontowanym budynku. Ewakuowano około 200 osób, nie ma osób poszkodowanych - przekazał nam po godzinie 15 sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Śródmieściu. Jak powiedział, policjanci prowadzili tam swoje działania razem ze strażą pożarną.
Nasz reporter widział w okolicy budynku cztery wozy strażaków. Po godzinie 16 przekazał, że służby odjechały już z miejsca.
Przetrwał Powstanie Warszawskie
O remoncie siedziby BGK szeroko pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Formalnie ta inwestycja trwa od 2022 roku, a w 2023 pojawiły się blaszane płoty i pierwsze kontenery. Prace ruszyły z kopyta dopiero w grudniu 2024 roku, po podpisaniu aneksu z wykonawcą.
Pierwotnie odrestaurowana siedziba BGK miała być gotowa na stulecie banku, które przypadało w 2024 roku. Ale skala inwestycji okazała się znacznie większa niż planowano, ponieważ stan techniczny obiektu był znacznie gorszy, niż ktokolwiek zakładał.
Budynek przetrwał Powstanie Warszawskie. A tuż po wojnie stał się siedzibą kilkunastu różnych instytucji, ponieważ bardzo brakowało przestrzeni biurowej. Zniszczenia po bombach naprawiono już w 1940 roku.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl