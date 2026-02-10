Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Pożar w remontowanej siedzibie państwowego banku. Ewakuacja 200 osób

Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanej siedzibie BGK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W remontowanym budynku Banku Gospodarstwa Krajowego na rogu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu służby interweniowały po zgłoszeniu o pożarze. Policja przekazała, że nie było osób poszkodowanych. Ewakuowano jednak z wnętrza około 200 osób.

Jak przekazała policja, po południu wpłynęło zgłoszenie o pożarze w siedzibie BGK. Na zdjęciach od reportera tvnwarszawa.pl Klemensa Leczkowskiego widać, że ewakuowane osoby to robotnicy, którzy wykonywali tam prace.

- Ze wstępnych informacji wynika, że to pożar w remontowanym budynku. Ewakuowano około 200 osób, nie ma osób poszkodowanych - przekazał nam po godzinie 15 sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w Śródmieściu. Jak powiedział, policjanci prowadzili tam swoje działania razem ze strażą pożarną.

Nasz reporter widział w okolicy budynku cztery wozy strażaków. Po godzinie 16 przekazał, że służby odjechały już z miejsca.

Pożar w remontowanej siedzibie BGK
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanym budynku BGK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanym budynku BGK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanym budynku BGK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar w remontowanym budynku BGK
Pożar w remontowanym budynku BGK
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Przetrwał Powstanie Warszawskie

O remoncie siedziby BGK szeroko pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Formalnie ta inwestycja trwa od 2022 roku, a w 2023 pojawiły się blaszane płoty i pierwsze kontenery. Prace ruszyły z kopyta dopiero w grudniu 2024 roku, po podpisaniu aneksu z wykonawcą.

Pierwotnie odrestaurowana siedziba BGK miała być gotowa na stulecie banku, które przypadało w 2024 roku. Ale skala inwestycji okazała się znacznie większa niż planowano, ponieważ stan techniczny obiektu był znacznie gorszy, niż ktokolwiek zakładał.

Gmach BGK uszkodzony podczas bombardowania we wrześniu 1939 roku
Gmach BGK uszkodzony podczas bombardowania we wrześniu 1939 roku
Źródło: BGK / domena publiczna

Budynek przetrwał Powstanie Warszawskie. A tuż po wojnie stał się siedzibą kilkunastu różnych instytucji, ponieważ bardzo brakowało przestrzeni biurowej. Zniszczenia po bombach naprawiono już w 1940 roku.

"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"

"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"

Piotr Bakalarski
Państwowy bank remontuje siedzibę. Ogromne opóźnienie, kosmiczne koszty

Państwowy bank remontuje siedzibę. Ogromne opóźnienie, kosmiczne koszty

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

