Efektowna zieleń i jakościowa nawierzchnia to tylko wycinek rzeczywistości placu Defilad. Obok nowego placu centralnego wciąż dominuje prowizorka.

Gdy pytamy o przyszłość terenu, który dziś jest parkingiem, ratusz odsyła do zarządu Pałacu Kultury i Nauki. - To decyzja ratusza. My jesteśmy tu tylko dozorcą - odpowiada przedstawicielka władz pałacu.