"Paw siedział na gzymsie jednego z budynków". Wezwano straż pożarną

Najpierw była nieudana próba odłowienia pawia przez ekopatrol. Później do akcji wkroczyli strażacy. Tym razem służbom udało się uchwycić ptaka przy Nowym Świecie.

Jerzy Jabraszko z referatu prasowego straży miejskiej potwierdził tę informację, choć dodał, że to już kolejna próba odłowienia ptaka w czwartek. Pierwsza, nieudana, miała miejsce przed południem. - Paw siedział na gzymsie jednego z budynków przy Nowym Świecie. Strażnicy z ekopatrolu nie mają skrzydeł ani specjalistycznego sprzętu, więc nie udało się go schwytać. Ptak sprawiał jednak wrażenie zdrowego, sprytnie uciekał, co stanowiło dowód, że nic poważnego raczej mu nie dolega - mówił Jabraszko.