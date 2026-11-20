Śródmieście Sprawa żołnierza, który oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią, wraca do sądu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Państwo polskie ma problem, żeby chronić swoich obywateli tak, jak powinno - mówił po ogłoszeniu wyroku Karol S. (28.05.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w całości apelację prokuratury od wyroku Sądu Garnizonowego w Lublinie uniewinniającego żołnierza, który oddając strzały na granicy naraził na niebezpieczeństwo innych żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i migrantów" - przekazała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

- W ocenie sądu odwoławczego oskarżony szeregowy Karol S. oddając w przedstawionych okolicznościach w kierunku grupy migrantów nielegalnie przekraczających granicę 12 strzałów alarmowo-ostrzegawczych, z których przynajmniej trzy naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postępowaniem tym zrealizował w takiej sytuacji znamiona zarzucanego mu przestępstwa - mówił w uzasadnieniu piątkowego wyroku WSO sędzia płk Paweł Więcek.

Jak dodał "tożsame narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia dotyczyło także" dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy podejmujących w tym czasie interwencję.

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- Wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie nie budzi żadnych naszych wątpliwości, jest zgodny z naszymi tezami, które zostały przedłożone w apelacji od wyroku Sądu Garnizonowego w Lublinie. W całości apelacja prokuratora została uwzględniona. Biorąc pod uwagę to, co sąd przekazał w ustnym uzasadnieniu na rozprawie w dniu dzisiejszym można by skwitować jednym zdaniem: gdyby akta sprawy mogły przemówić. prokurator w tej sprawie byłby niepotrzebny, gdyż tak mocny jest to materiał dowodowy - skomentował prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Nieprawomocny wyrok uniewinniający

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie Karola S., byłego już żołnierza Wojska Polskiego, uniewinnił pod koniec maja. Od nieprawomocnego wyroku odwołała się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

W trakcie śledztwa i podczas procesu w sądzie, szeregowy nie przyznał się do zarzutów. Wyjaśniał, że do zauważonych migrantów krzyknął "Wojsko Polskie, stój", następnie "Wojsko Polskie, stój, bo strzelam", po czym oddał strzały - w jego ocenie - w kierunku bezpiecznym, tj. pod lekkim kątem w powietrze, aby zaalarmować sąsiednie posterunki. Wskazał, że były to strzały zarówno alarmowe, jak i ostrzegawcze.

Obrona wniosła o uniewinnienie. Adwokatka oskarżonego informowała, że jej klient zwolnił się z wojska i nie pełni już służby.

Oskarżony o przekroczenie uprawnień

Żołnierz został oskarżony o to, że 25 marca 2024 r. w okolicy Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie) przekroczył swoje uprawnienia określające zasady wykorzystania broni palnej w ograniczonym zakresie, polegającym na jej wykorzystaniu do zaalarmowania lub wezwania pomocy i oddał dwanaście strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej, w kierunku - znajdującej się na tej drodze - grupy osób złożonej z migrantów nielegalnie przekraczających granicę, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych żołnierzy Wojska Polskiego.

Wówczas grupa migrantów nielegalnie przekroczyła granicę. Obcokrajowcy rozgięli przęsła stalowej bariery i przeszli na stronę polską. Nieśli drabiny, które miały posłużyć im do pokonania kolejnej przeszkody, czyli zwojów drutu ostrzowego - concertiny.

Kiedy zauważyły to polskie patrole, żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej zaczęli biec w tym kierunku, oddając jednocześnie strzały alarmowe w powietrze. Strzały usłyszeli żołnierze z kolejnego posterunku. W tym Karol S. oraz drugi szeregowiec, którzy zaczęli biec w kierunku, gdzie migranci przeszli przez granicę.

Jak wynika z aktu oskarżenia "w czasie biegu oskarżony, znajdując się od około 210 metrów do około 164 metrów od tego miejsca, przyjmując za każdym razem postawę strzelecką, oddał łącznie 12 strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej w kierunku znajdującej się na tej drodze grupy osób złożonej z migrantów, funkcjonariuszy SG i żołnierzy".

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Według śledczych, oddanych strzałów nie można uznać za ostrzegawcze, ponieważ przeczyć temu miał sam sposób użycia broni przez oskarżonego. Prokuratura wskazała wówczas, że żołnierz celował w stronę grupy przebywającej na przygranicznej drodze - byli tam zarówno nielegalni migranci, jak też strażnicy graniczni oraz inni wojskowi. Takie zachowanie miało stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia, naruszając zarówno interes publiczny, jak i prywatny tych osób.