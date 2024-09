Zarząd Zieleni pokazał, jak wygląda nowe oświetlenie w Dolinie Szwajcarskiej. Kilkadziesiąt nowych klimatycznych latarni zastąpiło stare i wysłużone. Energooszczędne oprawy minimalizują też zanieczyszczenie światłem z myślą o dzikich mieszkańcach parku.

Wymianę przeprowadzono w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, wraz z E.ON Polska. Zmodernizowano 42 latarnie, które były w istotnej części uszkodzone i energochłonne. Wymieniono oświetlenie na energooszczędne oprawy LED, dzięki czemu latarnie są teraz bardziej efektywne energetycznie. "Zminimalizowaliśmy też zanieczyszczenie światłem, z czego skorzystają okoliczni mieszkańcy oraz dzicy mieszkańcy parku" - zapewnia Zarząd Zieleni.

Ogromna oszczędność

Miejscy ogrodnicy wyjaśniają też, że oprawy LED to najbardziej energooszczędny typ oświetlenia. Zużywają znacznie mniej energii od tradycyjnych źródeł światła. Dotychczasowe oprawy zastosowane w Dolinie Szwajcarskiej miały moc około 70 W każda. Po montażu nowych opraw obniżono ją do 27 W. "Oznacza to, że do oświetlenia parku potrzeba teraz niemal trzy razy mniej prądu! W skali roku, dzięki nowym 42 oprawom, oszczędzimy prawie 7000 kilowatogodzin energii" - wyliczają.

– Oszczędzanie energii i jej efektywne wykorzystywanie jest bardzo ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. To wyzwanie, przed którym stoi nie tylko każdy z nas, ale również całe społeczności czy miasta. Wierzymy we wspólne działanie i chcemy przyczynić się do zmian na lepsze, dlatego chętnie angażujemy się w inicjatywy w tym zakresie. Cieszymy się, że dzięki naszej inwestycji warszawska Dolina Szwajcarska będzie od teraz bardziej energooszczędna – mówi cytowany w komunikacie Piotr Bonecki, szef rynku masowego w E.ON Polska.

Z myślą o zwierzętach mieszkających w parku

Urzędnicy podkreślają: nowe oprawy pozwolą skierować strumień świetlny tam, gdzie jest to potrzebne. Dzięki temu rośliny i zwierzęta parku będą mogły wrócić do naturalnego rytmu dobowego. Jest to ważna zmiana także dla okolicznych mieszkańców.

- Cieszy nas, że dzięki współpracy z przedsiębiorstwami w stolicy mamy jeszcze więcej zieleni czy małej architektury, a także możemy modernizować zabytkowe parki. Od 2021 roku w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy zawarliśmy 29 umów, posadziliśmy ponad dwa tysiące metrów kwadratowych zieleni niskiej i urządziliśmy park kieszonkowy. To nie pierwszy raz, gdy współpracujemy z E.ON Polska. W 2022 roku rozpłytowaliśmy 250 metrów kwadratowych powierzchni betonowych - mówi z kolei cytowana w komunikacie ZZW Magda Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Zielony Fundusz dla Warszawy to platforma współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w ekologiczną transformację stolicy. Wsparciem zielonego rozwoju miasta może być finansowanie nasadzeń, pielęgnacji zieleni, czy też małej architektury.

Autorka/Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl