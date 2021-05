180 placówek weźmie udział w Nocy Muzeów. "Bezpieczeństwo jest najważniejsze "

Część muzeów otwarta stacjonarnie

Maseczki wewnątrz budynków

Przypomniał przy tym, że mimo iż 15 maja zniesiony będzie już obowiązek noszenia maski na świeżym powietrzu, to jednak wewnątrz budynków nadal będzie konieczne wkładanie maski ochronnej. - Zachęcam wszystkich, by te maski przy sobie mieli – mówił Trzaskowski. - Bezpieczeństwo jest najważniejsze – dodał.

- Cieszę się, że możemy powrócić do Nocy Muzeów w formule hybrydowej, ale przez cały czas będziemy państwa prosić o to, żeby zachowywać się w sposób odpowiedzialny i zachować bezpieczeństwo – podkreślił.

Poinformował także, że podobnie jak w latach poprzednich, 17. Noc Muzeów będzie trwała do godz. 1 w nocy. Około godz. 18. tradycyjnie odbędzie się parada zabytkowych autobusów i tramwajów. Po paradzie zabytkowe pojazdy będzie można oglądać wewnątrz – autobusy na pl. Defilad, tramwaje na pl. Narutowicza. - Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić, ale mam też nadzieję, że będą to robić w sposób bezpieczny – podkreślił prezydent stolicy.

Wiceprezydent stolicy Aldona Machnowska-Góra przypomniała z kolei, że 18 maja przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów. - To święto, które powstało z inicjatywy Międzynarodowej Rady Muzeów i to ona była inicjatorem Nocy Muzeów – wskazała.

Wiceprezydent apelowała także do zwiedzających, aby mieli na względzie, że w tym roku jednorazowo do budynków będzie mogło wejść mniej osób niż w latach poprzednich. Zachęcała dlatego wszystkich do wcześniejszego zapisywania się na zwiedzanie bądź do planowania czasu w taki sposób, by przewidywać, że mniejsza liczba widzów będzie wpuszczana na wystawy.