Śródmieście

Awaria systemu informatycznego pogotowia ratunkowego

Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Katarzyna Kalisz-Gaweł o tym, jak obciążająca jest praca operatora numeru 112
Źródło: TVN24
W środę rano nastąpiła przerwa w działaniu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Trafiają do niego wszystkie zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 999 oraz od innych służb. Problem dotyczy całego kraju.

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) to teleinformatyczny, bardzo zaawansowany system, do którego trafiają wszystkie informacje związane z pracą pogotowia ratunkowego. Korzystają z niego dyspozytorzy i załogi karetek.

"Jak w latach 80. XX wieku"

Przerwa w funkcjonowaniu systemu dotyczy całego kraju. Ze źródła w pogotowiu ratunkowym udało nam się dowiedzieć, że system nie działa od godziny 10. - Dyspozytornie na terenie całego kraju nie widzą karetek. Cały system działa na zasadzie radiostacji i telefonów, czyli jak w latach 80. XX wieku. To stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów - twierdzi nasz rozmówca.

Innymi słowy dyspozytorzy muszą dzwonić na numery służbowe bezpośrednio do zespołów lub przekazywać informacje przez radio, co znacznie wydłuża czas reakcji na zgłoszenie.

Z kolei reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz wskazuje, że z systemu korzystają nie tylko dyspozytorzy, ale również członkowie zespołów ratownictwa medycznego, którzy dokumentację medyczną wypełniają przy pomocy tabletów.

Wojewoda potwierdza

Informację o awarii systemu potwierdziło biuro prasowe wojewody łódzkiego. "Po godzinie 10:00 w całym kraju wystąpiła awaria Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, administrowanego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie. Numery alarmowe: 112 i 999 działają normalnie, mogą jednak wystąpić nieznaczne wydłużenia czasu dysponowania Zespołów Ratownictwa Medycznego. Przewidywany czas usunięcia awarii to półtorej godziny" - poinformowano w komunikacie.

Rzeczniczka Wojewody Podlaskiego, Inga Januszko-Manaches przekazała natomiast, że "system odbioru połącznia przez komputer nie działa, ale połączenia telefoniczne mogą być normalnie realizowane".

"Problem nie by spowodowany atakiem hakerskim"

Z kolei biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia poinformowało, że "awaria nie miała wpływu na przyjmowanie wezwań, a dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego do nagłych zdarzeń odbywało się zgodnie z procedurą awaryjną". "Przyczyną awarii był problem techniczny. Natychmiast po stwierdzeniu awarii zespół inżynierów Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przystąpił do jej diagnozowania celem podjęcia działań naprawczych. Od godziny 12:52 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego został przywrócony do działania w oparciu o ośrodek zapasowy. Problem nie był spowodowany atakiem hakerskim" - przekazało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

"Po usunięciu awarii, przeprowadzona zostanie analiza, która pozwoli zidentyfikować powód jej wystąpienia" - podkreślił resort.

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pogotowie
