Podobna sytuacja miała miejsce dwa tygodnie temu, kiedy radni mieli dyskutować na temat sprzedaży kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 66.

W porządku obrad środowej sesji był z kolei punkty dotyczące m.in. problemów z bezpieczeństwem w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Pradze-Północ oraz na temat ataków cudzoziemców na przedsiębiorców w Centrum Handlowym przy ul. Modlińskiej 6D, a także planów dotyczących powstania CIC.

Radni KO nie chcieli rozmawiać

Po rozpoczęciu sesji z wnioskiem formalnym wystąpił szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski. Przypomniał, jak - w styczniu po ogłoszeniu terminu wyborów prezydenckich - zapewnił, że radni nie dadzą się wciągnąć w kampanię prezydencką PiS.

- Ale PiS się stara. Stara się zgłaszając na wielu sesjach punkty, które były ewidentnie polityczne i które pasowały do narracji PiS w tej kampanii - podkreślił.

Przypomniał o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w sprawie kamienicy Marszałkowskiej 66, która "zupełnie przez przypadek zgrała się z działaniem posłów PiS w Sejmie".

- Dzisiaj mamy sesję, której porządek jasno wskazuje na to, że jest to próba włączenia nas w ogólnopolską akcję, gdzie PiS straszy Polaków imigrantami. Nie damy się wciągnąć w kampanię kandydata PiS, nie ma to na to naszej zgody - zapewnił.

Zaznaczył, że bardzo chętnie porozmawia na ten temat, ale nie w kampanii. Potem zgłosił wniosek o przerwę w obradach do czwartku, 5 czerwca.

Radny PiS: wpuście mieszkańców

Radny PiS Tomasz Herbich zaznaczył, że znowu miejsca dla mieszkańców "zapełnione są" urzędnikami miejskimi, tak, żeby nie mogli w nich usiąść mieszkańcy.

- Wpuście mieszkańców, którzy czekają przed salą. My jako klubu PiS jesteśmy w stanie w tej chwili zadeklarować, że nie będziemy zabierali głosu w trakcie tej sesji. Wysłuchamy mieszkańców i zgłosimy wniosek o przerwę, żeby konkluzję wyprowadzić po wyborach - powiedział.

Pytał też, ilu imigrantów zostanie przyjętych w Warszawie. - Wystarczy to zadeklarować, nie trzeba nic więcej robić - dodał.

Następnie odbyło się głosowanie o zarządzenie przerwy w sesji do 5 czerwca. Za było 41 radnych, przeciw 12, jedna osoba się wstrzymała.

W związku z tym w czwartek 5 czerwca odbędą się trzy sesje: planowa a także nadzwyczajna dotycząca kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 66 oraz przegłosowana w środę dotycząca cudzoziemców.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wyjaśniło przed tygodniem, że w Warszawie mają powstać dwa takie centra. - Po otwarciu pierwszego może się jednak okazać, że nie będzie konieczności otwierać drugiego. Takie są założenia - powiedziała rzecznik Hanna Maliszewska.