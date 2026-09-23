Śródmieście Ulicami Warszawy przebiegną maratończycy. Wystartuje rekordowa liczba uczestników Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Uczestnicy Maratonu Warszawskiego wystartują sprzed Pałacu Kultury i Nauki Źródło wideo: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Infoulice, Urząd m.st. Warszawy

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Maraton Warszawski stał się imprezą, w której uczestniczą biegacze z całego świata.

- Udział zawodników z zagranicy w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł o 100 procent. Teraz niemal co czwarty uczestnik jest obcokrajowcem. To jest niewątpliwy sukces nie tylko nasz jako organizatorów. Jesteśmy coraz lepiej postrzegani jako miasto i kraj. To nasz wspólny sukces - powiedział Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski.

W tym roku wystartował projekt European Marathon Classics, którego dyrektorem wykonawczym został Tronina. To cykl ośmiu maratonów w Rzymie, Wiedniu, Madrycie, Londynie, Kopenhadze, Warszawie, Lizbonie i Frankfurcie.

W European Marathon Classics może wziąć udział każdy z uczestników poszczególnych maratonów wchodzących w skład cyklu. Celem udziału jest zdobycie trofeum - specjalnej tarczy z miejscem na pięć magnetycznych odznak kolekcjonerskich z maratonów należących do EMC.

Szybsza trasa z certyfikatem

Maraton Warszawski rozpocznie się o godzinie 9.00. Organizatorzy minimalnie zmodyfikowali trasę, która ma atest PZLA i World Athletics. Ograniczono liczbę podbiegów, aby trasa była jeszcze szybsza. Łączne przewyższenie wynosi około 84 m, co plasuje ją w gronie biegów o bardzo korzystnym profilu obok wielu uznanych światowych maratonów.

Sprzed Pałacu Kultury i Nauki biegacze skierują się ulicami Świętokrzyską i Nowy Świat w stronę Mostu Poniatowskiego. Miną Stadion Narodowy i zawrócą na Rondzie Wiatraczna. Następnie okrążą Park Skaryszewski. Pobiegną ulicą Grochowską i ponownie przebiegną obok Stadionu Narodowego. Później skierują się wzdłuż Wisły na północ. Miną ZOO i Mostem Gdańskim przedostaną się na Żoliborz.

Dalsza część trasy przebiega przez Wolę, Bemowo i Bielany. Po dotarciu do Marymonckiej uczestnicy skierują się na południe w stronę centrum miasta przez Plac Wilsona i Plac Inwalidów. Miną Sąd Najwyższy, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski i dotrą do ul. Świętokrzyskiej, która będzie ostatnią prostą do mety przy Pałacu Kultury.

Trasa Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: Maraton Warszawski

- To najważniejsza impreza sportowa w Warszawie w całym roku. Marzyliśmy o tym przez wiele lat, żeby było u nas jak za granicą. Żeby firmy, restauracje czy hotele robiły coś dla uczestników maratonu. Mam wrażenie, że w tym roku nowe pokolenie biegaczy i biegaczek pojawi się na trasie. Zorganizowaliśmy aż 51 punktów kibicowania, które będą oddalone od siebie o niespełna kilometr - przekazał Tronina.

Medal do dzielenia

Każdy, kto ukończy bieg, otrzyma dwuczęściowy medal.

- Składa się z części zasadniczej i dodatkowego ringu. Można go wręczyć osobie, której chce się podziękować za to, że wspierała nas w drodze do maratońskiej mety. Na tym polega ta idea. To jedyny maratoński medal, którym można się podzielić - wyjaśnił Tronina.

Faworytami Maratonu Warszawskiego są Hugo Catrileeo z Chile, Nowozelandczyk Caden Shields, Ugandyjczycy Victor Kwemboi i Ezekiel Mutai oraz Dariusz Boratyński, a wśród kobiet mistrzyni Europy Lili Anna Vindics-Toth z Węgier, Kenijki Sharon Jemutai Cherop i Vivian Jerotich Kosgei, a także Etiopki Jane Moraa i Gelane Senbete.

Biegaczy będzie wspierał Robert Korzeniowski

W towarzyszącym biegu na 10 km weźmie udział Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym jest ambasadorem imprezy.

- Nie chcę się już z kimkolwiek ścigać. Może na ostatnich 100 metrach. Wtedy pojawia się duch wojownika. Bardzo się cieszę, że w tym uczestniczę. Bawi mnie, gdy ludzie mówią: wygrałem z Korzeniowskim, minąłem go. Tworzę pewnego rodzaju otoczkę tego wydarzenia. Niektórzy przypominają sobie czasy, kiedy siedzieli przed telewizorem i mi kibicowali, a teraz spotykamy się na jednej trasie na ulicach Warszawy - powiedział Korzeniowski.

Organizatorami imprezy są Fundacja Maraton Warszawski i Miasto Stołeczne Warszawa.