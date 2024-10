Kino zabite dechami. Nie chcieli, by Luna była "centrum kultury i wszystkiego"

Dotychczasowy operator kina: umowa była niekorzystna dla najemcy

Drugi konkurs zorganizowany przez MIK zdawał się potwierdzać wszystkie wątpliwości dotychczasowego operatora. Warunków nie zmieniono, chętnych do prowadzenia kina nie było. "W trybie zadawania pytań konkursowych ponownie zaproponowaliśmy zmiany w umowie, które zostały odrzucone przez organizatora. Konkurs się zakończył i pojawiła się informacja, że nie przystąpił do niego żaden oferent" - przekazał Kino Projekt.

Właściciel chce w Lunie kina, a nie "centrum kultury i wszystkiego"

- Wykluczyliśmy natomiast prowadzenie w obiekcie działalności niezwiązanej z szeroko rozumianą kulturą filmową, a także komercyjny podnajem obiektu na rzecz innych podmiotów. Oczekiwaliśmy na oferty pochodzące od podmiotów działających w branży filmowej właśnie po to, by zagwarantować dalsze funkcjonowanie kina studyjnego z 60-letnią tradycją i nie dopuścić do zmiany przeznaczenia tego miejsca (np. na działalność handlową czy prowadzenie dyskotek), co obecnie niesprawiedliwe nam się zarzuca. Nie chcemy, aby kino Luna było "centrum kultury i wszystkiego", a jedyny możliwy kierunek dla tego kultowego kina to bycie centrum kultury filmowej. Taka działalność tam również z naszej perspektywy najbardziej bezpieczna, a bezpieczeństwo uczestników wydarzeń w Lunie, jest dla nas najwyższym priorytetem - odpowiada Aleksandra Przeździecka-Kujałowicz. I dodaje, że MIK był skłonny zgodzić się na stawkę 10 tysięcy miesięcznie - niedużą, biorąc pod uwag wielkość lokalu, byle tylko kino pozostało kinem.