Plany dla kina Atlantic. "Chciałbym kategorycznie zdementować informacje o budowie biurowca"

Chciałbym kategorycznie zdementować informacje o planowanej sprzedaży nieruchomości czy budowie w miejscu kina Atlantic biurowca - powiedział Paweł Doktór, prezes spółki Max Film. Podkreślił również, że to miejsce ma "olbrzymi potencjał". I opowiedział, jakie są plany firmy wobec budynku przy ulicy Chmielnej 33.

O tym, co może stać się z kinem Atlantic, które znajduje się w centrum miasta, napisała "Gazeta Stołeczna". Dotychczas prowadziła je spółka Vicontex, jednak z końcem roku wygasa jej umowa z właścicielem budynku - spółką Max Film. Jak podała gazeta, przedstawiciele właściciela poinformowali, że nie zamierzają szukać nowego najemcy, a prowadzeniem Atlantica zajmą się sami. Jednocześnie okazało się, że dla działki przy Chmielnej, gdzie obecnie mieści się kino, śródmiejscy urzędnicy wydali decyzję o warunkach zabudowy dla pięciopiętrowego biurowca z kinem w części podziemnej.

Paweł Doktór podczas środowej konferencji prasowej zapewnił, że celem spółki jest kontynuacja działalności kina w dotychczasowej formule. - Chciałbym też kategorycznie zdementować informacje o planowanej sprzedaży nieruchomości czy budowie w tym miejscu biurowca. Nie było to i nie jest naszym zamiarem podejmowanie takich działań. Kino Atlantic to długoletnia tradycja i olbrzymi potencjał, który chcemy rozwijać - zaznaczył.

"Kino poza repertuarem tworzą przede wszystkim ludzie"

Jak podkreślił Doktór, Max Film jest gotowy przejąć i poprowadzić działalność kina Atlantic bez przerw, jednak zależne to będzie od stanu, w jakim przekazany zostanie obiekt oraz od uzgodnień z obecnym najemcą. Ponadto, Max Film ma zaproponować pracę obecnym pracownikom kina. - Jesteśmy zainteresowani przejęciem pracowników obsługi kinowej pracujących dotychczas w kinie Atlantic, gdyż uważamy, że kino poza repertuarem tworzą przede wszystkim ludzie - powiedział.

Artyści za Atlanticiem

"Przez 90 lat kino przyzwyczaiło publiczność do ambitnego repertuaru, wychowując w sztuce kolejne pokolenia. Dla twórców to gościnna przestrzeń wymiany myśli, doświadczeń, dzielenia się dorobkiem" - zaznaczono. Dalej przedstawiciele Gildii Reżyserów Polskich podkreślają, że to miejsce ważne i szczególne tak samo dla filmowców, jak i dla widzów, którzy oprócz seansów filmowych, mają szansę uczestniczyć w "organizowanych na najwyższym, światowym poziomie" spotkaniach autorskich czy benefisach.