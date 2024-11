Ratusz oszacował, ile osób wzięło udział w marszu

To ponad dwukrotnie więcej niż rok rok tem, kiedy szacowano frekwencję na 40 tysięcy osób.

Sami organizatorzy, jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego marszu szacowali, że pójdzie w nim ok. 100 tys. osób.

Spokojnie na ulicach

Sytuacja na ulicach Warszawy wygląda bardzo spokojnie. Marsz przebiega, póki co, bez większych incydentów - powiedział w poniedziałek po godzinie 15 dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.

"Wszelkie działania podczas manifestacji w stolicy służą jedynie zapewnieniu bezpieczeństwa"

Wiele materiałów pirotechnicznych, ale też noże i pałki teleskopowe - to przedmioty zabezpieczone przez policję w czasie Marszu Niepodległości. Komenda Stołeczna Policji zapewniła, że wszelkie działania podczas manifestacji w stolicy służą jedynie zapewnieniu bezpieczeństwa.

Przekazał, że wydaje się co najmniej chybiony, pojawiający się w niektórych mediach zarzut, że policjanci podejmując powyższe czynności wobec uczestników zgromadzenia postępują niewłaściwie – w rzeczywistości funkcjonariusze prowadzą skuteczne działania eliminujące z przestrzeni publicznej ludzi mogących zagrozić bezpieczeństwu innych.

"Do naszych jednostek są doprowadzane między innymi osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa (w tym posiadające narkotyki), ale również posiadający materiały pirotechniczne nieletni, których zgodnie z obowiązującymi przepisami odebrać muszą opiekunowie prawni" - wyjaśnił Szumiata.

Marsz Niepodległości organizowany od 2011 roku przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przechodzi przez most Poniatowskiego, jego czoło zbliża się do punktu docelowego czyli błoni Stadionu Narodowego. Policja poinformowała, że do godz. 14 zatrzymała kilkadziesiąt osób