"Jesteśmy na półmetku"

- Działania te są bezprecedensowo metodyczne i zaplanowane, co jest możliwe w dużej mierze dzięki audytowi bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Wyjątkowe są też ich efekty. Liczba ofiar wypadków drogowych jest zdecydowanie niższa od średniej krajowej oraz unijnej i co najważniejsze - wciąż spada – powiedział dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

-Ten cel chcemy osiągnąć do 2028 roku. Obecnie jesteśmy na półmetku, co oznacza, że do przebudowy pozostało 170 takich lokalizacji. Zmiany w każdej z nich będziemy opierać na rekomendacjach audytorów i dopasowywać do konkretnych miejsc – dodał Łukasz Puchalski.