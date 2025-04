163 osoby z 28 krajów powalczą o występ w Konkursie Chopinowskim

Nieznany walc Fryderyka Chopina w wykonaniu Julity Przybylskiej-Nowak Źródło: TVN24

Ruszają eliminacje do XIX Konkursu Chopinowskiego. Od 23 kwietnia do 4 maja jury będzie oceniało recitale 163 kandydatów i kandydatek. Każda z sesji w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie będzie transmitowana online. Do październikowego konkursu dostanie się około 80 osób.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina otrzymał rekordową liczbę zgłoszeń do XIX edycji Konkursu Chopinowskiego. Do etapu kwalifikacji przystąpiło 642 pianistów z 54 krajów.

W startujących w środę eliminacjach zaprezentuje się 163 pianistów i pianistek z 28 krajów. Najliczniej reprezentowane będą Chiny, Korea Południowa, Japonia, Polska, Kanada i Włochy, ale wystąpią również reprezentanci z takich krajów Brazylia, Tajlandia, Malezja i Uzbekistan.

Wykonają 30-minutowe recitale

W trakcie eliminacji pianiści wykonają około 30-minutowe recitale, w programie których znajdą się wymienione w regulaminie Konkursu etiudy, nokturny, scherza i mazurki Fryderyka Chopina.

Uczestników oceniać będzie jury eliminacji w składzie: Wojciech Świtała, Ludmil Angelov, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Marc Laforet, Alberto Nose, Piotr Paleczny (przewodniczący), Ewa Pobłocka oraz Katarzyna Popowa-Zydroń. Jurorzy wybiorą około 80 pianistów, którzy wystąpią na Konkursie Chopinowskim w październiku.

Eliminacje odbywają się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie w dwóch sesjach - porannej od godziny 10 oraz popołudniowej od godziny 17. Przesłuchania będzie można oglądać także w transmisji na stronie konkursu oraz na Facebooku i oficjalnym kanale Instytutu Chopina na YouTube, a także na antenie Polskiego Radia Chopin.

Harmonogram oraz programy recitali znajduje się na stronie XIX Konkursu Chopinowskiego.

XIX edycja Konkursu Chopinowskiego

Najbliższa, XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina odbędzie się w dniach 2–23 października 2025 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.