Śródmieście Ekrany reklamowe na Domach Centrum pod lupą nadzoru Oprac. Dariusz Gałązka |

Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na fasadzie Domów Towarowych Centrum przy Marszałkowskiej 104/122 trwa montaż ekranów LED widocznych z ulicy. Stołeczny ratusz zwrócił się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie dokumentacji i ustalenie, czy prace są prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz czy montaż urządzeń reklamowych stanowił samowolę budowlaną.

- Zatwierdzony projekt budowlany nie zawierał informacji wskazujących na to, że planowana inwestycja dotyczy montażu urządzenia reklamowego. Wprost przeciwnie. Wniosek dotyczył demontażu wielkoformatowych nośników reklamowych i odtworzenia elewacji - przekazała Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Jak dodała, zdaniem miasta wielkoformatowe ekrany reklamowe zniekształcają bryły budynków, a emitowane przez nie światło i ruchome obrazy rozpraszają pieszych i kierowców. Ratusz uważa, że wpływ takich urządzeń na przestrzeń publiczną powinien być oceniany przed rozpoczęciem inwestycji, a pozwolenia powinny obejmować wyłącznie instalacje, które nie oddziałują negatywnie na otoczenie.

Oksana Krak z warszawskiego PINB potwierdziła, że inspektorat prowadzi postępowanie administracyjne. - W toku postępowania wielokrotnie zostały przeprowadzone kontrole - dodała.

Właściciel DTC: nośnik reklamowy zgodny z przepisami

Stanowisko właściciela Domów Towarowych Centrum, koncernu G City, przekazała Beata Lewandowska z reprezentującej spółkę agencji ITBC Communication. - Przedmiotowy nośnik reklamowy został wykonany przez partnerów biznesowych G City w całości wewnątrz budynku za istniejącym przeszkleniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sposób jego montażu został uzgodniony w projekcie technicznym - zaznaczyła.

Jak dodała, spółka dysponuje ekspertyzą sporządzoną przez osobę z uprawnieniami do projektowania konstrukcji budynków. Według tej opinii ekran nie stwarza zagrożenia ani dla osób postronnych, ani dla samego budynku. Lewandowska przekazała też, że spółka oparła swoje działania na analizach prawnych dotyczących montażu nośnika.

Według przedstawicielki G City w ostatnim czasie w budynku odbyły się dwie kontrole z udziałem nadzoru budowlanego oraz mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie prowadzonych prac w budynku - przekazała Lewandowska. Dodała, że spółka jest gotowa udzielić dalszych wyjaśnień.

Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Co obejmowały pozwolenia?

O montażu wielkiego ekranu przy Marszałkowskiej informowaliśmy we wrześniu, gdy przy budynku stanęło rusztowanie. Blanka Kordula-Paczóska z Urzędu Dzielnicy Śródmieście przekazała nam wtedy, że żadna z wydanych przez dzielnicę decyzji dotyczących prac przy Domach Towarowych Centrum nie obejmowała montażu ekranów LED pod szklaną fasadą.

Decyzja z 26 czerwca dotyczyła przebudowy części elewacji Warsa i Sawy. Zatwierdzony zakres prac obejmował demontaż istniejących reklam wielkoformatowych i odtworzenie zewnętrznej szklanej fasady. Wcześniejsza decyzja, z 23 marca, dotyczyła adaptacji części budynku na potrzeby dwóch lokali gastronomicznych. Projekt przewidywał między innymi przebudowę fragmentu przeszklenia, wykonanie drzwi, zdjęcie logotypów H&M i montaż oznaczeń Żabki oraz Popeyes.

Śródmiejski urząd informował również, że uzgodnienie projektu przebudowy fasady ze stołecznym konserwatorem zabytków nie obejmowało ekranów LED. Dzielnica zwróciła się do nadzoru budowlanego o kontrolę i wskazała, że to do niego należy ocena, czy montaż ekranów wymagał odrębnej decyzji lub zgłoszenia.

We wrześniu Bartosz Rozbiewski, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, zwracał uwagę także na mniejsze ekrany, między innymi na elewacji Juniora i w pasażu Wiecha. W jego ocenie również dla tych nośników brakowało dokumentacji. Zapowiadał, że miasto będzie dążyło do ich usunięcia.

Warszawa nadal bez uchwały krajobrazowej

W stolicy wciąż nie obowiązuje uchwała krajobrazowa, która określałaby zasady umieszczania reklam w mieście. Konsultacje społeczne nowego projektu zakończyły się 15 października.

Poprzednią uchwałę, przyjętą w 2020 roku, uchylił w całości ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Wskazał na istotne naruszenie prawa. Wśród powodów wymienił między innymi brak ponownych konsultacji i wyłożenia projektu do publicznego wglądu, nieuzgodnienie ostatecznej wersji z konserwatorem zabytków oraz przekroczenie ustawowych uprawnień.