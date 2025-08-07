Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Źródło: UM Warszawa

Udostępnij Facebook Kopiuj link

World Architecture Festival to jedno z najważniejszych światowych wydarzeń w dziedzinie architektury. W festiwalowym jury zasiadają 164 osoby z 37 krajów. Przyznawane później nagrody są uznawane za "Oscary architektury".

"Nadszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy. Z przyjemnością prezentujemy krótką listę WAF 2025, na której znalazło się ponad 460 niesamowitych projektów" - zaznaczono w komunikacie organizatora.

"Zapewnia trwałą i ponadczasową obecność"

W kategorii "Ukończone projekty: kultura" znalazło się właśnie warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Trzypiętrowy budynek MSN ma układ poziomy i składa się z dwóch prostokątnych brył, co kontrastuje z wertykalną formą Pałacu Kultury i Nauki. Wyróżniająca się fasada muzeum, wykonana z białego, odlewanego na miejscu betonu, ręcznie wykonanego przez wykwalifikowanych lokalnych rzemieślników, wyraża etos instytucji i zapewnia trwałą i ponadczasową obecność" - czytamy w opisie WAF.

MSN rywalizuje w swojej kategorii z 15 innymi budynkami z całego świata, ale pojawił się jeszcze jeden polski akcent. Na liście oprócz imponujących oryginalnością budynków z USA, Korei Południowej, Australii czy Wielkiej Brytanii, znalazł się również Dom Turka w Augustowie.

W Domu Turka trwa remont. Powstaje tu Dom Pamięci Obławy Augustowskiej Źródło: Instytut Pileckiego

W tym roku World Architecture Festival odbędzie się w Miami Beach Convention Center, czyli centrum kongresowym zlokalizowanym w Miami Beach na Florydzie. Wydarzenie zaplanowano w dniach 12-14 listopada.

Pierwszy powojenny budynek z myślą o sztuce współczesnej

Muzeum Sztuki Nowoczesnej zostało oficjalnie otwarte pod koniec października zeszłego roku. To jest wyjątkowy moment dla Warszawy. Dziś otwieramy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od dekad nie było w stolicy miejsca od podstaw zbudowanego z myślą sztuce - mówił podczas uroczystości otwarcia muzeum Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy Źródło: tvnwarszawa.pl

Warszawiacy i pasjonaci sztuki z całej Polski czekali na ten moment od lat. To pierwszy powojenny budynek w Warszawie, który powstał z myślą o sztuce współczesnej. Usytuowany jest pod numerem 103, wzdłuż zachodniej strony ulicy Marszałkowskiej, ma niemal 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i składa się z sześciu kondygnacji skupionych wokół monumentalnej, centralnej klatki schodowej. Na dwóch poziomach wystawowych znajdują się też pomieszczenia z panoramicznymi oknami wychodzącymi na ulicę Marszałkowską i południową część placu Defilad. Gmach zaprojektował nowojorski architekt Thomas Phifer.

W czerwcu tego roku informowaliśmy, że Grand Prix 11. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy przypadło Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Gmach był nominowany w kategorii "budynek użyteczności publicznej".