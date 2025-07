Wieczorna awantura w hotelu i atak nożem. Policja szuka sprawcy

Atak nożownika w hotelu na Krakowskim Przedmieściu (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: DarSzach/Shutterstock

Oficer prasowy śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak przekazał, że policjanci interweniowali w jednym z hoteli na Krakowskim Przedmieściu we wtorek, po godzinie 23.

Awantura w hotelu. Jeden z mężczyzn sięgnął po nóż

- Według wstępnych ustaleń doszło tam do awantury między dwoma mężczyznami, w wyniku której jeden z nich doznał obrażeń. Na miejscu funkcjonariusze wylegitymowali kilka osób, w tym 46-latka. Mężczyzna miał obrażenia mogące świadczyć o tym, że został najprawdopodobniej zaatakowany niebezpiecznym narzędziem. Był on w towarzystwie dwóch kobiet. Policjanci znaleźli u poszkodowanego nóż, który finalnie zabezpieczyli. Jedna z kobiet próbowała odjechać z miejsca zdarzenia samochodem, będąc pod wpływem alkoholu. Została zatrzymana, a badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie - poinformował nas policjant.

Ofiara i napastnik prawdopodobnie się znali

Rzecznik zaznaczył, że trwają czynności w tej sprawie mające na celu ustalenie tożsamości drugiego z uczestników tego zdarzenia. Policja bierze pod uwagę różne scenariusze. - Z poszkodowanym 46-latkiem nie jest jeszcze możliwe wykonanie dalszych czynności z uwagi na jego stan. Trafił on do szpitala bezpośrednio po zdarzeniu i przebywa tam do chwili obecnej. Drugi mężczyzna jeszcze przed przyjazdem służb oddalił się z miejsca - wskazał policjant.

Według naszych nieoficjalnych ustaleń, poszkodowany i miejsce, w którym doszło do ataku, nie były przypadkowe, a obaj mężczyźni się znali. To jeden ze scenariuszy, które sprawdzają przez cały czas policjanci.

