"Justin Timberlake opery" zaśpiewa na warszawskiej Starówce

"Mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się stworzyć kompletną historię odbudowy Warszawy" Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

"New Yorker" nazwał Orlińskiego "Justinem Timberlake’em opery", a "The Telegraph" "jednym z najbardziej czarujących artystów świata". Kontratenor, b-boy, warszawiak. Wystąpił podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W piątek 18 lipca zaśpiewa specjalnie dla mieszkańców stolicy. Wystąpi w duecie z pianistą Michałem Bielem.

Supportem będą raperzy z V FILAR. Artyści z tej grupy, nawiązując do korzeni gatunku, opowiadają historię młodej Warszawy na nowo. Koncert zyska ciekawą oprawę. Zobaczymy pokaz zdjęć z odbudowy stolicy ze zbiorów Muzeum Warszawy. Pierwszy urodzinowy wieczór zwieńczy silent disco na Rynku Starego Miasta.

W sobotę, 19 lipca na Rynku Nowego Miasta wystąpi Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm założona przez Jana Młynarskiego i Jacka Namysłowskiego. W hołdzie tradycji zespołów takich jak: Orkiestra Braci Łopatowskich czy Orkiestra Karola Boverego, muzycy przywrócą do życia taneczny jazz lat 40. Koncert urozmaici grupa Klancyk, jeden z najstarszych teatrów improwizowanych w kraju. Taneczny jazz wykonywany przez muzyków uzupełnią barwne historie z czasów odbudowy.

Pokażą nieznane zakamarki

W ramach urodzin Starówki wszyscy chętni będą mogli zajrzeć do pracowni artystycznych znajdujących się pod opieką Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, zwiedzić niedostępne na co dzień podwórka i piwnice. Przewodnicy w ramach specjalnie zorganizowanych spacerów pokażą mniej znane miejsca Starego i Nowego Miasta. To okazja do nowego spojrzenia na elewacje, zdobienia i detale.

- Urodziny Starówki to święto historycznego, odbudowanego i fascynującego serca miasta. Dzięki współpracy kilkudziesięciu staromiejskich instytucji pokazujemy inną twarz historycznego centrum Warszawy. To okazja do odkrycia jego nieznanych miejsc i historii, do poznania ludzi pracujących tu na co dzień i do wspaniałej zabawy - podkreśla cytowana w komunikacie Karolina Ziębińska, dyrektorka Muzeum Warszawy.

Odcisk dłoni na płótnie

Ponadto z okazji 72. rocznicy otwarcia odbudowanego Rynku Starego Miasta i 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Warszawy, wszyscy chętni będą mieli okazję odcisnąć swoją dłoń na dużym płótnie i przesłać "Pozdrowienia z warszawskiej Starówki". Interaktywne wydarzenie odbędzie się w budynku Starej Prochowni SCEK, gdzie płótno zostanie wywieszone jako symbol pamięci i solidarności z historycznym przedsięwzięciem odbudowy miasta.

Zaplanowano również grę miejską "Ale jest Warszawa!".

72. Urodziny Starówki odbędą się 18-19 lipca na warszawskim Starym Mieście. Program, interaktywna mapa staromiejskich instytucji i szczegółowe informacje o rejestracji znajdują się na stronie internetowej.