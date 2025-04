W weekend prace na torach, także w nocy

W weekend remont na torach tramwajowych (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: WTP

W sobotę i niedzielę, 12-13 kwietnia, Tramwaje Warszawskie prowadzić będą prace remontowe na skrzyżowaniu alei Niepodległości i ulicy Nowowiejskiej. To oznacza zmiany w kursowaniu tramwajów.

Prace będą polegały na wymianie dwóch zwrotnic po zachodniej stronie skrzyżowania al. Niepodległości i Nowowiejskiej. Z powodu robót wstrzymany zostanie ruch tramwajów w ciągu Nowowiejskiej, Krzywickiego i Filtrowej – między przystankami Nowowiejska i Plac Narutowicza.

Kursowanie tramwajów linii 14 i 15 zostanie zawieszone. Zmieni się kursowanie tramwajów 1 i 16 – tak, aby zastąpiły one 15 na części jej trasy. Z tego powodu tramwaje linii 1 we wszystkich kursach będą jeździły do pętli P+R Al. Krakowska, a 16, ale tylko w wybranych kursach (odpowiednio oznaczonych w rozkładach jazdy), pojedzie ul. Mickiewicza do pętli Marymont-Potok.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z15. Autobusy będą jeździły między placem Narutowicza a skrzyżowaniem ulicy Nowowiejskiej z al. Niepodległości – wzdłuż nieczynnego odcinka torowiska (czyli Filtrową, Krzywickiego i Nowowiejską).

Zamknięte będzie przejście dla pieszych przez Nowowiejską po zachodniej stronie skrzyżowania z al. Niepodległości.

Tramwajowy program remontowy

Prace remontowe będą realizowane również w porze nocnej i mogą wiązać się z dodatkowym hałasem. "Tramwaje Warszawskie przepraszają mieszkańców i pasażerów za utrudnienia" - podano w komunikacie.

Tegoroczny plan robót tramwajowych w stolicy obejmuje 34 zadania remontowe i naprawy blisko 10 km toru pojedynczego. Do tego konieczne jest wykorzystanie całego sezonu budowlanego – od marca do października. W miarę możliwości zamknięcia są planowane w porach, gdy jest mniejszy ruch (np. w weekendy czy w wakacje).