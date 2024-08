Złożenie kwiatów, uroczysta odprawa wart

W południe, przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, żołnierze jak co roku oddadzą hołd bohaterom podczas uroczystej odprawy wart. W uroczystości wezmą udział m.in. prezydent, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i szef MON.

Łukasz Wieczorek/TVN24

Poza żołnierzami wszystkich rodzajów wojsk, weźmie w niej udział prawie 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii, a także reprezentacje Eurokorpusu i Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Towarzyszyć im będzie niemal 80 statków powietrznych, a także 220 sztuk sprzętu naziemnego, w tym czołgi Abrams, transportery Rosomak i Borsuk, armatohaubice Krab i K9, wyrzutnie rakietowe Himars i przeciwlotnicze systemy Patriot i Mała Narew. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że z uwagi na upał podczas defilady dla obserwujących to wydarzenie będzie dostępnych 20 tysięcy butelek wody w sześciu punktach.

Zamknięte mosty, zmiany w ruchu

Od środy zamknięta jest cała Wisłostrada w obu kierunkach na odcinku od mostu M. Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (w tym „stara” ulica Wybrzeże Kościuszkowskie, prowadząca nad tunelem). Jezdnia zachodnia Wisłostrady jest nieczynna od mostu Łazienkowskiego w kierunku południowym, do ulicy Gagarina.

PAP/Albert Zawada

Nieczynne są też pobliskie ulice, m.in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Te utrudnienia potrwają do godziny 18 w czwartek 15 sierpnia.

"Poza tym, w czwartek 15 sierpnia w godz. 8-15 most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański oraz Wybrzeże Helskie. W tym dniu w godzinach 13-16 zostanie zamknięty dla niezmotoryzowanych także most Śląsko-Dąbrowski. Dodatkowo, między godz. 14 a 15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim" - przekazał stołeczny ratusz.