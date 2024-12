Podejrzany o zabójstwo na Nowym Świecie usłyszał zarzut zabójstwa

Podejrzany o zabójstwo na warszawskim Nowym Świecie jest już w rękach stołecznej policji Źródło: KSP

"W piątek podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa połączonego z pobiciem z użyciem niebezpiecznego narzędzia" - powiedział w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Przekazał, że Dawid M. nie był w stanie określić, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. "Nie stwierdził czy się przyznaje, czy się nie przyznaje. Bierzemy pod uwagę, że dojdzie do jeszcze jednego przesłuchania podejrzanego w tej sprawie i wtedy, być może będziemy mogli powiedzieć więcej w sprawie stosunku mężczyzny do zarzutu" - dodał prok. Skiba. Dodał, że prokurator podjął decyzję o dalszym stosowaniu aresztu i skierował do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów stosowny wniosek. "Odbyło się już posiedzenie, jednak decyzja sądu nie została jeszcze ogłoszona" - dodał.

Ekstradycja z Turcji

"W asyście policjantów z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP, przyleciał z Turcji do Polski 26-letni Dawid M. Jego zatrzymanie i ekstradycja to efekt skutecznej współpracy międzynarodowej oraz ogromnej determinacji i zaangażowania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji" - podała w czwartek stołeczna policja na portalu X. "W działaniach ekstradycyjnych uczestniczyły także inne komórki, w tym Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji" - uzupełniono.

Ekstradycja podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie

Zabójstwo na Nowym Świecie

Do zabójstwa 29-letniego Macieja doszło nad ranem, 8 maja 2022 roku, na Nowym Świecie w centrum Warszawy. Na miejsce wezwano policję i pogotowie. Pomimo wysiłku ratowników mężczyzna zmarł. Rozpoczęło się poszukiwanie podejrzanych.

Pierwszy, 30 stycznia 2023 roku, (osiem miesięcy po zdarzeniu) został zatrzymany Łukasz G. 29-latek był znany organom ścigania. To jeden ze współpodejrzanych w procesie Krzysztofa U., ps. Fama, oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal. W czerwcu ubiegłego roku doszło do zatrzymania 24-letniego Sebastiana W.

Dawid M., po dwóch dniach od zabójstwa, dostał się do Turcji wykorzystując dowód osobisty swojego brata. 14 marca 2023 roku został zidentyfikowany i zatrzymany przez turecką policję. Od tego czasu trwały starania o jego ekstradycję do kraju.

Wyrok dla dwóch uczestników bójki

W kwietniu tego roku Łukasz G. oraz Sebastian W. zostali skazani na siedem lat więzienia. Sąd orzekł również nawiązkę po 10 tysięcy złotych. Wyrok usłyszał również kolega skazanych, Radosław W., który pomagał ukrywać się jednemu z nich - pięć miesięcy ograniczenia wolności.

Na początku grudnia w sądzie apelacyjnym odbyła się pierwsza rozprawa odwoławcza. Od wyroku odwołali się Łukasz G. oraz Sebastian W. Sąd nie otworzył jednak przewodu, ponieważ jeden ze skazanych nie został doprowadzony. Nowego terminu nie wyznaczono.

