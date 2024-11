Okrzyki "kłamca" na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński: policja łamie prawo

Policja łamie prawo - oświadczył Jarosław Kaczyński w niedzielę podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. - My nie możemy walczyć z policją, nie możemy jako posłowie atakować policji, zresztą byłoby to bezskuteczne - ocenił prezes PiS. Powtórzył tezę o rzekomym zamachu pod Smoleńskiem, a okrzyki kontrmanifestantów nazwał "prezentem dla Putina".

Podczas przemówienia prezesa PiS w tle rozlegały się okrzyki "kłamca". Kaczyński stwierdził, że te okrzyki to "kolejny prezent dla Putina" i "wszystkich, którzy zorganizowali ten zamach". Dodał, że to prezent od premiera Donalda Tuska, który - jak stwierdził - "jest uzależniony" od Putina, który "wie na jego temat wiele różnych rzeczy".

Kaczyński: nie możemy jako posłowie atakować policji

- My nie możemy walczyć z policją, nie możemy jako posłowie atakować policji, zresztą byłoby to bezskuteczne. I w związku z tym, w ten sposób będziemy teraz bronili prawdy o Smoleńsku i godności tych, którzy zginęli w Smoleńsku z ręki Putina - oznajmił prezes PiS dodając, że "banda zbrodniarzy, która rządzi Rosją ma swoich przedstawicieli także w Polsce". - Także wśród władzy, także wśród tych, którzy tutaj stoją - mówił Kaczyński. Dodał, że "to są ludzie, którymi powinny zająć się służby specjalne i powinny one razem z prokuratorami i sądami umieścić je we właściwym miejscu".