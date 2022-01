Rok temu wojewoda przejął dyspozytornie pogotowia. Od tego czasu odebrały prawie milion zgłoszeń

W czasie pandemii sięgają po rezerwę zespołów medycznych

W tym roku 350 milionów złotych na ratownictwo medyczne

Wojewoda zaznaczył, że w 2021 roku na potrzeby ratownictwa medycznego wydano prawie 300 milionów złotych. Ta kwota w związku z różnymi, dodatkowymi działaniami wzrośnie w tym roku do 350 milionów. Więcej pieniędzy zostanie też przeznaczonych na funkcjonowanie dyspozytorni medycznych. W ubiegłym roku były to 23 miliony złotych, w tym 27 milionów. - Bardzo nam zależy na jakości pracy dyspozytorni medycznych - wskazał wojewoda.

Największa dyspozytornia w Warszawie do tej pory odebrała prawie pół miliona połączeń, z czego ponad 220 tysięcy zakończyło się wysłaniem Zespołów Ratownictwa Medycznego. Na każdej zmianie pracuje w niej 15 dyspozytorów. W dyspozytorni w Siedlcach odebrano prawie 200 tysięcy połączeń, z czego 60 tysięcy zakończyło się wyjazdami ZRM. Pracuje tam nieustannie 6 dyspozytorów na zmianie. W Radomiu było to prawie 300 tysięcy połączeń, z czego zespoły ZRM wyjechały do 120 tysięcy zgłoszeń. Pracuje tam 10 dyspozytorów na zmianę. - Wszystko to wzmocnione jest dyżurem 24-godzinnym wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, który ma możliwość podglądu pracy ZRM - podkreślił Radziwiłł.