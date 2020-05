Konkurs Chopinowski nie odbędzie się w tym roku

Konkurs Chopinowski dołącza do długiej listy odwołanych wydarzeń kulturalnych w tym roku. Osiemnasta edycja konkursu została przełożona na 2021 rok ze względu na pandemię COVID-19.

"Ze względu na pandemię COVID-19 osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego została przełożona o rok. Konkurs odbędzie się w dniach 2-23 października 2021 w Filharmonii Narodowej w Warszawie" - poinformował na Facebooku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, organizator odbywającego się co pięć lat wydarzenia.

Bilety nie tracą ważności

- Pragniemy zapewnić wszystkich zainteresowanych, że dokładamy wszelkich starań, aby osiemnasta edycja Konkursu Chopinowskiego była dokładnie taka, jak oczekiwaliśmy, by wpisała się we wspaniałą, budowaną przez dekady tradycję tego wydarzenia. W Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina trwają obecnie intensywne prace nad przeniesieniem Konkursu na rok 2021 - poinformował cytowany we wpisie Artur Szklener.