Powstaną dwa nowe parkingi P+R

W tej chwili w stolicy jest 17 parkingów P+R z ponad 4,5 tysiącami miejsc dla samochodów i prawie tysiącem dla rowerów. Dwa kolejne parkingi - w Rembertowie w pobliżu stacji kolejowej i na Bródnie przy stacji metra - będą miały w sumie ponad 600 miejsc dla samochodów.

- Oba parkingi znacznie ułatwią korzystanie z transportu szynowego – z drugiej linii metra (Bródno) oraz z kolei aglomeracyjnej czyli linii siedleckiej (Rembertów). Osoby, które chcą dojechać samochodem lub rowerem do tych środków transportu, będą mogły pozostawić własny pojazd w wygodnym i bezpiecznym miejscu - wyjaśnił rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert.

Ekologiczne rozwiązania

Rembertowski parking pomieści 141 miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami (6) oraz przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych (4), a także ok. 40 zadaszonych miejsc rowerowych ze stanowiskami do ładowania rowerów elektrycznych i miejscem do prostych napraw jednośladów.

Będzie też ekologiczny - na chodnikach i miejscach postojowych zostanie położona przepuszczalna nawierzchnia, powstaną zbiorniki retencyjne dla wód opadowych, instalacja fotowoltaiczna z magazynami energii, nasadzona zostanie zieleń.

Parking w Rembertowie będzie obiektem naziemnym, ulokowanym przy ulicy Cyrulików, po północnej stronie torów, w bliskim sąsiedztwie przystanku kolejowego – na zachód od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wjazd zaplanowano właśnie od ulicy Cyrulików, z możliwością wyznaczenia wjazdu również z drogi lokalnej po drugiej stronie terenu, po wybudowaniu jej przez inny podmiot.

Parking zaprojektuje i wybuduje wybrana w przetargu firma Zab-Bud. Kwota kontraktu to niespełna 11 mln zł, parking ma być gotowy w II połowie 2027 roku.

P+R Bródno już projektowany

Trwa już projektowanie drugiego parkingu – na Bródnie. Wybrany w przetargu wykonawca ma opracować projekty budowlane, uzyskać wszystkie wymagane prawem decyzje, opinie, uzyskać pozwolenie na budowę, opracować projekty techniczne i materiały do ogłoszenia przetargu na budowę.

W przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane, wtedy obiekt mógłby być gotowy pod koniec 2027 roku.

P+R Bródno będzie obiektem piętrowym, który powstanie przy ostatniej stacji na wschodnim krańcu drugiej linii metra. Powstanie u zbiegu ulic Rembielińskiej i Kondratowicza – w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania.

Koncepcja zakłada powstanie dwóch garaży połączonych podziemnym łącznikiem, na ok. 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc do parkowania dla rowerów.

Na części zadaszenia obu budynków, wchodzących w skład parkingu, planowane jest zasadzenie roślin. Na dachu budynku A zamontowane będą panele fotowoltaiczne, a na budynku B powstanie strefa odpoczynku dla mieszkańców.

- Parking został tak zaprojektowany, aby w jego sąsiedztwie pozostało miejsce na bazar, o co zabiegali mieszkańcy. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców - przekazał Kunert.

