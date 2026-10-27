Rozbiórka "osiedla grozy". Ciężki sprzęt burzy bloki

Rozbiórka bloków na owianym złą sławą osiedlu Dudziarska Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Mowa o trzech opustoszałych blokach socjalnych pod adresem Dudziarska 40, 40a i 40b, które zostały wybudowane na trudno dostępnym terenie. Budynki były otoczone są spalarnią śmieci, bocznicą kolejową i aresztem śledczym.

We wtorek nad blokami unosi się już kurz i słychać było huk maszyn. Rozpoczęła się rozbiórka osiedla. - Teren jest ogrodzony. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt wyburzeniowy, na razie skupiony na środkowym bloku, który jest wyburzany z dwóch stron jednocześnie - powiedział reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, który był tam we wtorek po południu.

Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Pół roku na wyburzenie bloków i wyrównanie terenu

Rozbiórkę zapowiadał Urząd Dzielnicy Praga Południe. Pod koniec sierpnia teren przekazano odpowiadającej za wyburzenie firmie, a osiedle zostało ogrodzone. O sprawie informował w mediach społecznościowych burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski. Wówczas, jak napisał burmistrz, rozpoczęto inwentaryzację i postawiono kontenery na odpady. Wyrzucono rzeczy, które zostawili po sobie byli lokatorzy. Burmistrz podał, że na realizację rozbiórki jest 180 dni.

Materiały z rozbiórki mają być segregowane, a potem wywożone do recyklingu lub utylizacji. Z gruzu powstanie kruszywo, złom trafi do huty. Piwnice i fundamenty zostaną zasypane, teren będzie wyrównany. Co się na nim znajdzie? Tego na razie nie wiadomo.

Opuszczone osiedle przy Dudziarskiej (zdjęcie z 2020 roku) Źródło zdjęcia: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Marna komunikacja, trudne sąsiedztwo, rozkwit patologii

W blokach wybudowanych pod koniec lat 90. powstało około 200 mieszkań socjalnych. Trafiały tu osoby, które sądy eksmitowały z innych warszawskich dzielnic, najczęściej z powodu problemów finansowych lub dewastowania poprzednio zajmowanych lokali.

Wkrótce władze dzielnicy skierowały tam również rodziny oczekujące na mieszkania komunalne. W ten sposób wymieszano rodziny "trudne", sprawiające problemy, z takimi, które chciały płacić i mieć, gdzie się zatrzymać. Porządku mieli pilnować zakwaterowani policjanci. Długo jednak nie zagrzali tam miejsca (także dosłownie, bo nie było centralnego ogrzewania).

Takie warunki zaczęły sprzyjać rozkwitowi patologii. O Dudziarskiej szybko zaczęły krążyć legendy miejskie. Mówiono, że to "miejsce zapomniane przez Boga", gdzie dochodzi do awantur w pijackich melinach czy nawet poważniejszych zbrodni. Mówiono o "nieudanym eksperymencie społecznym" czy "osiedlu grozy".

Położenie bloków między torami utrudniało komunikację z miastem. Nie było sklepu. Początkowo nie dojeżdżał żaden autobus.

Lokatorów wykwaterowano, okna zamurowano

W 2015 roku urzędnicy uznali, że czas wygasić funkcję mieszkalną "z uwagi na niekorzystną infrastrukturę, rodzącą się patologię społeczną i utrudniony dojazd do osiedla". Dzielnica przydzieliła lokatorom Dudziarskiej inne lokale. Proces zakończył się w 2019 roku.

Następnie przez dwa lata prowadzone były rozmowy z kilkoma firmami i instytucjami, które były zainteresowane dzierżawą terenu. Jedną z opcji było utworzenie tam obiektu do ćwiczeń dla służb specjalnych. Inny pomysł zakładał przeznaczenie nieruchomości na magazyny.

Ostatecznie wszystkie podmioty wycofały się z rozmów. Dlatego pod koniec 2021 roku zamurowano okna i drzwi budynków. Na koniec osiedlem interesowali się już tylko amatorzy urbexu i osoby w kryzysie bezdomności, które szukały tam schronienia.