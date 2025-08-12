Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Race i bójki na koncercie. Tusk: 63 osoby będą musiały opuścić Polskę

Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Premier Donald Tusk o wydarzeniach podczas koncertu na Stadionie Narodowym
Źródło: TVN24
Wobec 63 osób jest wszczęte postępowanie o opuszczeniu kraju - przekazał we wtorek Donald Tusk. To konsekwencja burd, do których doszło w czasie koncertu białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że ma już swój finał sytuacja, która tak bardzo zbulwersowała opinię publiczną. Mówię tu o zamieszkach i aktach agresji i pewnych prowokacjach na Stadionie Narodowym w czasie koncertu białoruskiego rapera. Doszło do zdarzeń absolutnie niepotrzebnych, które wymagały szybkiej reakcji - powiedział we wtorek po południu przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Otrzymałem właśnie informację, że wobec 63 osób jest wszczęte postępowanie o opuszczeniu kraju. Będą musiały opuścić kraj dobrowolnie albo pod przymusem - wskazał premier. I dodał, że w tej grupie jest 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów. - Sądy zareagowały błyskawicznie - podsumował Tusk.

Bójki z ochroną, race, przeskakiwanie na płytę

Sobotni koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym nie należał do spokojnych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać agresywnych fanów rapera przeskakujących przez barierki, by dostać się z trybun na płytę stadionu. Uczestnicy koncertu wdawali się w bójki z pracownikami ochrony i stewardami, odpalali race.

Pojawiła się także flaga UPA, zabroniona polskim prawem. - Widzieliśmy w mediach, że pojawiły się być może, zabronione prawem symbole, propagujące ustrój totalitarny. Widzieliśmy, że były tam pokazywane różnego rodzaju flagi, symbole. Zebraliśmy cały ten materiał dowodowy i przesłaliśmy go do prokuratury po to, aby mieć ocenę prawno-karną i wiedzieć, czy doszło do przestępstwa - powiedział w poniedziałek TVN24 mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Przeprosił za flagę na nagraniu

We wtorek policja nie miała nam do powiedzenia nic nowego w tej sprawie. Tymczasem do przyniesienia nielegalnej w Polsce czerwono-czarnej flagi jeden z uczestników koncertu przyznał się w mediach społecznościowych. Film zamieszczony na TikToku można obejrzeć na profilu NEXTA Polska w serwisie X. - Chcę zwrócić się do wszystkich, których mogło zranić to, co wydarzyło się podczas koncertu w Warszawie - mówi młody mężczyzna na nagraniu.

Nawiązuje do wojny, która toczy się w jego ojczyźnie - Ukrainie. - Każdego dnia tam giną ludzie. Dlatego wiem, że wrogość i nienawiść nigdy nie prowadzą do niczego dobrego. Nie miałem zamiaru wzbudzać negatywnych emocji. Flaga, którą trzymałem, była dla mnie symbolem wsparcia dla Ukraińców. Nie miałem nic wspólnego z propagowaniem jakiegokolwiek reżimu. Chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji i wesprzeć naszych żołnierzy - zapewnia Dmitry.

- Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam. Jestem wdzięczny wszystkim Polakom, którzy pomagali Ukraińcom i pomagają do teraz - kończy.

Ponad sto osób zatrzymanych

Podczas sobotniego koncertu policja zatrzymała 109 osób. Jak informowała, powodem były liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami na łączną kwotę 11450 złotych.

"Przed koncertem oraz w trakcie jego trwania stołeczni policjanci wielokrotnie kontaktowali się z jego organizatorem, podejmując jednocześnie szereg działań prewencyjnych, w efekcie których nie doszło do eskalacji agresywnych zachowań osób znajdujących się na stadionie" - podkreśliła w komunikacie KSP. ka.

Hałas, śmieci i interwencja policji

Już w piątek wieczorem, w przeddzień koncertu, na terenie kolejowym przy ulicy Ordona zgromadzili się młodzi fani białoruskiego rapera, który prawdopodobnie zainicjował samo wydarzenie. Z opisów okolicznych mieszkańców wynika, że zgromadzeniu towarzyszył hałas i wystrzeliwanie rac. Po imprezie została masa śmieci, głównie butelek.

Na miejscu interweniowała policja. "Policjanci podjęli skuteczne działania, które doprowadziły do przerwania imprezy. Tego dnia zatrzymano 9 osób, a 25 ukarano mandatami. W związku z zaistniałym zdarzeniem zostały już podjęte czynności zmierzające do przedstawienia organizatorowi eventu zarzutu z art. 58 Ustawy o imprezach masowych. Weryfikowana jest również treść umowy zawartej pomiędzy organizatorem eventu, a właścicielem wynajętego terenu" - poinformowali stołeczni policjanci.

Do nieformalnego wydarzenia odniósł się burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski. "Informuję, że Urząd Dzielnicy Wola nie miał z tym nic wspólnego. Za to zgromadzenie odpowiada prywatny organizator (został ustalony) i mam nadzieję, że poniesie stosowne konsekwencje" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych. Przekazał, że organizator nie miał zgody na tak dużą imprezę masową.

Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki