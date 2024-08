Problemy przy remoncie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Zmieni się termin zakończenia prac

Utrudnienia dla kierowców na Trasie Łazienkowskiej potrwają dłużej niż do połowy przyszłego roku. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta potwierdza, że konieczne są dodatkowe prace, które wymuszają zmianę harmonogramu inwestycji.

Zły stan techniczny podbudowy jezdni

Wakacje zbliżają się do końca, a na placu budowy od maja niewiele się zmieniło. Nie ma mowy o przełożeniu ruchu na nową przeprawę w najbliższym czasie. Kilka dni temu "Gazeta Stołeczna" informowała, że inwestycja jest opóźniona. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, który z ramienia ratusza odpowiada za przebudowę wiaduktów, potwierdza tę informację.

- Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem zamiennej dokumentacji projektowej, która pozwoli kompleksowo przebudować obie jezdnie al. Stanów Zjednoczonych – w tym dojazd i zjazd z nowo wybudowanego wiaduktu, co umożliwi jego otwarcie. W ramach trwającej inwestycji na jezdniach al. Stanów Zjednoczonych wymienione miało być około 15 centymetrów górnej warstwy nawierzchni. Chodziło o ułożenie tak zwanej cichej nawierzchni, która wpływa na zmniejszenie hałasu drogowego. Jednak w trakcie prac okazało się, że podbudowy obydwu jezdni, czyli ich głębiej położone warstwy, są w złym stanie technicznym i jezdnie należy kompleksowo przebudować - przekazała nam Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa SZRM.

To oznacza, że wykonawca - firma Warbud będzie potrzebować więcej czasu na ukończenie inwestycji. Ile? Tego jeszcze SZRM nie podaje. Choińska-Ostrowska wskazała, że zmiany w harmonogramie inwestycji będą znane wkrótce.

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Prace na Saskiej Kępie to kolejny etap przebudowy Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowane zostały: most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Po oddaniu do ruchu na kilka miesięcy przed czasem wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, prace skupiają się obecnie na modernizacji odcinka trasy przebiegającego przez prawobrzeżną część Warszawy.