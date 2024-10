W którym miejscu powstanie pochylnia?

Pochylnia powstanie po północno-wschodniej stronie tamtejszego węzła drogowego, po wewnętrznej stronie łącznicy umożliwiającej kierowcom jadącym aleją Stanów Zjednoczonych w stronę ronda Wiatraczna dojazd do ulicy Kinowej. "Na pochylni poprowadzimy ciąg pieszo-rowerowy, który będzie biegł również po wiadukcie. Będzie rozpoczynać się przy istniejącym przejściu podziemnym - gdzie znikną schody - i zostanie podłączona do wiaduktu w miejscu przygotowanym jeszcze w ramach przebudowy wiaduktu" - opisali drogowcy.

Pierwszy przetarg unieważniony

Przyczółek Grochowski był już wcześniej remontowany. Podczas przebudowy wiaduktu prowadzącego z ulicy Ostrobramskiej do ulicy Kinowej i alei Stanów Zjednoczonych drogowcy odnowili chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i perony przystankowe. "Zostały one podniesione do poziomu 16 centymetrów ponad jezdnię, by ułatwić wsiadanie do autobusów. Przebudowaliśmy także schody po północnej stronie wiaduktu, dostosowując je do aktualnych norm" - dodali.