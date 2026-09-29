Mecz Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Będą zmiany w ruchu
Na PGE Narodowy można dostać się metrem linii M2 - do stacji Stadion Narodowy lub pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, które zatrzymują się przy PKP Warszawa Stadion. Ponadto z centrum miasta na stadion dojeżdżają autobusy i tramwaje, które kursują przez Most Poniatowskiego.
Kibice pojadą i zaparkują za darmo
Od piątku, 2 października, od godziny 6:00 do soboty, 3 października, do godziny 1:00 kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA będą mogli podróżować pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach pierwszej strefy biletowej całkowicie za dramo.
W tym czasie nie zapłacą również za zostawienie samochodu na parkingach Parkuj i Jedź.
"Zamkną" Saską Kępę
"W piątek, w godzinach 18.30-20.45, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej" - przekazał Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.
Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać na obszary wyznaczone ulicami:
- Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim;
- Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.
Policja przed meczem może zdecydować o zamknięciu ulic:
- Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; wtedy autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście;
- Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; wówczas autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką.
Uruchomione zostaną dodatkowe autobusy, tramwaje i metro, które odwiozą kibiców. Po meczu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:
- 138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej,
- 509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy,
- 517 z Nowego Światu przed Rondem de Gaulle’a w kierunku Włoch (do przystanku przy zajezdni autobusowej Kleszczowa).
"Więcej będzie też tramwajów linii 26, które z pętli Aleja Zieleniecka pojadą na Wolę (do przystanku Rogalińska) ulicami Targową i Aleją 'Solidarności'" - wskazał rzecznik ZTM.
Także pociągi metra linii M2 w obu kierunkach pojadą częściej.
Most Poniatowskiego może zostać zamknięty
Po meczu czasowo zamknięta zostanie Aleja Zieleniecka. Dodatkowo jest możliwość, że około godziny 22:30, policjanci mogą zamknąć także Most Poniatowskiego i wiadukt - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. W takiej sytuacji autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów.
Na objazdy zostaną skierowane tramwaje. Będzie to dotyczyć linii:
- 7, 9, 22 i 24 - po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na Placu Starynkiewicza;
- 7 i 22 - na prawym brzegu pojadą do Ronda Wiatraczna;
- 9 i 24 - po stronie Pragi będą kursowały Aleją Zieleniecką, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-Zoo.
Natomiast z Ronda Wiatraczna na Plac Narutowicza przez Most Łazienkowski będą kursowały autobusy Z99. Informacje o zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.