Praga Południe Mecz Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Będą zmiany w ruchu Oprac. Alicja Glinianowicz |

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

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Na PGE Narodowy można dostać się metrem linii M2 - do stacji Stadion Narodowy lub pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, które zatrzymują się przy PKP Warszawa Stadion. Ponadto z centrum miasta na stadion dojeżdżają autobusy i tramwaje, które kursują przez Most Poniatowskiego.

Kibice pojadą i zaparkują za darmo

Od piątku, 2 października, od godziny 6:00 do soboty, 3 października, do godziny 1:00 kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA będą mogli podróżować pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach pierwszej strefy biletowej całkowicie za dramo.

W tym czasie nie zapłacą również za zostawienie samochodu na parkingach Parkuj i Jedź.

Mecz Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Zmiany w ruchu Źródło zdjęcia: UM Warszawa

"Zamkną" Saską Kępę

"W piątek, w godzinach 18.30-20.45, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej" - przekazał Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego.

Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać na obszary wyznaczone ulicami:

Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim;

Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Policja przed meczem może zdecydować o zamknięciu ulic:

Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; wtedy autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście;

Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; wówczas autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką.

Uruchomione zostaną dodatkowe autobusy, tramwaje i metro, które odwiozą kibiców. Po meczu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej,

509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia i Winnicy,

517 z Nowego Światu przed Rondem de Gaulle’a w kierunku Włoch (do przystanku przy zajezdni autobusowej Kleszczowa).

"Więcej będzie też tramwajów linii 26, które z pętli Aleja Zieleniecka pojadą na Wolę (do przystanku Rogalińska) ulicami Targową i Aleją 'Solidarności'" - wskazał rzecznik ZTM.

Także pociągi metra linii M2 w obu kierunkach pojadą częściej.

Most Poniatowskiego może zostać zamknięty

Po meczu czasowo zamknięta zostanie Aleja Zieleniecka. Dodatkowo jest możliwość, że około godziny 22:30, policjanci mogą zamknąć także Most Poniatowskiego i wiadukt - od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. W takiej sytuacji autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów.

Na objazdy zostaną skierowane tramwaje. Będzie to dotyczyć linii:

7, 9, 22 i 24 - po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na Placu Starynkiewicza;

7 i 22 - na prawym brzegu pojadą do Ronda Wiatraczna;

9 i 24 - po stronie Pragi będą kursowały Aleją Zieleniecką, Targową i Ratuszową do pętli Ratuszowa-Zoo.

Natomiast z Ronda Wiatraczna na Plac Narutowicza przez Most Łazienkowski będą kursowały autobusy Z99. Informacje o zmianach w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.