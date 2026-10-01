Praga Północ Kierująca wjechała w mury przedszkola. Zatrzymała się obok furtki Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na ulicy Jagiellońskiej na wysokości numeru 28. Znajduje się tam przedszkole, obok jest też teatr.

Na miejscu interweniowała policja. Funkcjonariusze zgłoszenie otrzymali o godzinie 7.08.

- 53-latka kierująca samochodem uderzyła w budynek, w którym znajduje się przedszkole. Została przebadana na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Posiadała też uprawnienia do kierowania. Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kobiecie pomyliły się pedały gazu z hamulcem - poinformował mł asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Samochód wjechał w mury przedszkola Samochód wjechał w mury przedszkola Źródło zdjęcia: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi Samochód wjechał w mury przedszkola Źródło zdjęcia: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi Samochód wjechał w mury przedszkola Źródło zdjęcia: Krzysztof Michalski - Radny dla Pragi

Auto wjechało na chodnik i zatrzymało się na budynku. Uderzyło przednią prawą częścią w jego mury. Zaraz przy drzwiach pasażera jest furtka, prowadząca na teren przedszkola.

Kierująca z mandatem

Policjanci zakończyli interwencję. - Kierująca została ukarana mandatem karnym w kwocie 1100 złotych. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - dodał policjant.

Na szczęście w momencie wjazdu kierującej na chodnik, nikt się na nim nie znajdował. W przeciwnym wypadku zdarzenie mogło zakończyć się o wiele poważniej.