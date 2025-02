Mężczyzna ostrzelał auta z wiatrówki (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: xy/AdobeStock

Policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca Pragi-Północ. Jest on podejrzany o ostrzelanie z wiatrówki samochodów, zaparkowanych na terenie dzielnicy. Straty sięgnęły kilku tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Policjanci otrzymali informację o uszkodzonych samochodach zaparkowanych na parkingu niestrzeżonym przy ulicy Okrzei i w podwórzu przy ulicy Kłopotowskiego.

"Ślady zabezpieczone przez technika kryminalistyki podczas wykonanych oględzin wskazywały, że auta mogły zostać ostrzelane z wiatrówki. Oba miały całkowicie stłuczone tylne i przednie szyby oraz uszkodzone boczne. Właściciel peugeota i renaulta wycenili straty na kilka tysięcy złotych" - poinformowała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Znaleźli podejrzanego i usłyszał zarzuty

Policjanci pracowali także nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Podjęte czynności po trzech dniach doprowadziły do wytypowania 43-letniego mieszkańca Pragi Północ. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w jego mieszkaniu. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ulicy Jagiellońskiej.

Mundurowi na podstawie zebranego w sprawie materiału procesowego przedstawili mu zarzuty zniszczenia cudzego mienia, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. "Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia" - zaznaczyła Onyszko.

Nadzór nad tym postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

