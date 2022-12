Mężczyzna leżał w śniegu, już nie oddychał

Jak działa defibrylator? Test w studiu TVN24 (materiał z 2015 roku) 06.06 | Bezpieczeństwo nad wodą - to temat szczególnie istotny o tej porze roku. WOPR apeluje, by nie lekceważyć prądu rzek i z rozwagą podchodzić do kąpieli w wodzie. Gdy jednak dojdzie do tragedii, warto wiedzieć jak obsługiwać defibrylator, który często daje szanse na przeżycie. "We wstajesz i weekend" w TVN24 Marcin Żebrowski testował to urządzenie. tvn24