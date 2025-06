Stąd wyjechały pierwsze tramwaje. Nowa funkcja Domu pod Syreną

Inżynierska 6. Nowa funkcja dla starej zajezdni Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- Zdecydowaliśmy, że na Inżynierskiej 6 będziemy tworzyć centrum kultury - zdradziła w poniedziałek wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. - To historyczny, niezwykle ważny budynek dawnej zajezdni tramwajowej na Pradze Północ. Dzisiaj wciąż pełni funkcje mieszkaniowe, jest tam kilka mieszkań komunalnych. Ale dzielnica prowadzi proces przeprowadzki osób (tam mieszkających - red.). Zresztą budynek jest zdegradowany i nie spełnia standardów mieszkaniowych - dodała.

Zastrzegła, że proces dopiero się rozpoczyna. Dokładna koncepcja zostanie wypracowana wspólnie z mieszkańcami. - Chcemy, żeby powstała tam sala widowiskowa i miejsca warsztatowe. Rozpoczynamy prace konsultacyjne, czym miałoby być to miejsce – zapowiedziała Machnowska-Góra.

Dom pod Syreną na Pradze Północ Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Zajezdnia tramwajowa i autobusowa

W XIX wieku w tym miejscu powstała drewniana remiza tramwajowa. Pierwszy tramwaj konny wyjechał stąd dokładnie 11 grudnia 1866 roku, co upamiętnia tablica na ścianie budynku. Tramwaj kursował między głównymi dworcami ówczesnej Warszawy: Petersburskim (dziś Wileński) i Wiedeńskim (dziś w rejonie Centralnego) przez most Kierbedzia (w jego miejscu obecnie stoi most Śląsko-Dąbrowski). W bramach do dziś zachowały się fragmenty szyn.

Na początku lat 20. XX wieku powstał współczesny, murowany budynek, w którym urządzono zajezdnię autobusową. Mieściła około 30 autobusów. W części frontowej zabudowań znalazły się biura i dyrekcja, na zapleczu były warsztaty. Nad jedną z bram wjazdowych umieszczono płaskorzeźbę herbu stolicy - stąd nazwa Dom pod Syreną.

Zajezdnia funkcjonowała jeszcze po wojnie, w latach 60. budynek przebudowano na funkcje mieszkaniowe.

Dom pod Syreną na Pradze Północ Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl