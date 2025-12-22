Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Matayo należy do krytycznie zagrożonego gatunku. Zamieszkał w warszawskim zoo

Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Warszawskie zoo ma nowych mieszkańców
Źródło: Warszawskie zoo / tvnwarszawa.pl
Swoją podróż z dalekiego niemieckiego Stuttgartu zakończył Matayo, młody samiec bongo wschodniego. Samiec krytycznie zagrożonego gatunku jest rówieśnikiem urodzonej w stolicy Porzeczki.

Warszawscy opiekunowie przekazali, że Matayo zniósł bardzo dobrze kilkunastogodzinny transport i mimo normalnego początkowego stresu szybko zaczął aklimatyzację w nowym miejscu.

"Spodobał mu się nowy boks, który zaczął intensywnie eksplorować, a jeszcze bardziej spodobała mu się reszta stada, zwłaszcza jego sąsiadka z boksu obok, Wala. Na razie poznaje resztę bongo z odległości, ale już wkrótce będzie mógł wyjść na wybieg i zapoznać się bliżej ze wszystkimi warszawskimi samicami" – dodali.

Samce, jak i samice mają rogi

Bongo to największa leśna antylopa. Podgatunek wschodni (górski), obecny w warszawskim zoo, współcześnie żyje jedynie w Kenii. Jest krytycznie zagrożony wyginięciem.

To jedne z nielicznych antylop, u których zarówno samce, jak i samice mają rogi. Te piękne, rudobrązowe zwierzęta z białymi pasami są doskonale przystosowane do życia w gęstych afrykańskich lasach deszczowych.

Ich ubarwienie działa jak naturalny kamuflaż, a rogi m.in. pomagają im poruszać się wśród zarośli. Mimo imponującego wyglądu bongo są skryte i prowadzą głównie nocny tryb życia.

W polskich ogrodach zoologicznych jest jedynie 19 antylop bongo podgatunku wschodniego górskiego, a w naturze żyje zaledwie około 140 osobników.

W warszawskim zoo mieszkają samiczki: Chilli, Walkiria, Maliki, Hela oraz najmłodsza Porzeczka. Jedyny samiec Franek odszedł na krótko po swoich 12. urodzinach w tym roku. 

Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Matayo to nowy mieszkaniec stołecznego zoo
Źródło: Warszawskie zoo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
Śródmieście
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieścieZoo
Czytaj także:
Zderzenie tramwaju z teslą
Zderzenie tramwaju z autem osobowym
Wola
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
Wola
paczka, przesyłka
Spieszył się, by wysłać paczki. Straci auto
Sąd Najwyższy oddalił kasację (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za molestowanie ośmiolatka, kasacja oddalona
Auto zatopione w rzece w powiecie pułtuskim
Wydobyli samochód z dna rzeki
19-latkowi grozi dożywocie
Włożyła noworodka do kosza na śmieci, chłopiec nie przeżył. Matka oskarżona
Rondo Żaba w Warszawie
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?
Targówek
Poszukiwany przez Interpol wpadł na Lotnisku Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Cudzoziemka poszukiwana czerwoną notą zatrzymana na Okęciu
Włochy
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
Mokotów
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia". Jedna osoba w szpitalu
Policjanci zatrzymali 26-latka
Groził znajomemu. W tle konflikt o pieniądze
Praga Południe
Ulica Podwale
Zamkną parkingowe zaplecze Starego Miasta
Śródmieście
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęło mieszkanie i klatka schodowa. Jedna osoba poparzona
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa auta na barierach, trzy osoby ranne, sprawca wypadku pijany
Wilanów
Akcja policji w Warszawie
Policja uwolniła porwanego 9-latka
TVN24
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Łazach
Wjechał na pasy, gdy był na nich pieszy. Szokujące nagranie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski uruchamia czat zaufania
Śródmieście
Pożar pod Grodziskiem Mazowieckim
Auto spłonęło doszczętnie. Strażacy wynieśli butle z garażu
Druga warszawską syrenkę
Ostatnia szansa, by zdobyć warszawską zawieszkę na choinkę
Śródmieście
Wypadek motocyklisty pod Warszawą
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia
Pożar hali samochodowej
Hala "złożyła się do środka". Spaliły się cztery pojazdy
Wesoła
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu
Śródmieście
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
Praga Południe
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
Bemowo
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
Morsowanie w Wiśle
Morsowanie i kolędowanie. Ostatnia okazja w tym roku
Praga Południe
Linia M2 zostanie przedłużona do Ursusa (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Cztery kilometry, trzy stacje, dwa węzły
Dariusz Gałązka
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Odnowiony "elf" na linii S2 wozi już pasażerów
Włochy
Śmiertelny wypadek pod Płońskiem
Zderzenie trzech aut. Nie żyje jedna osoba
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki