Szpital Praski wstrzymał przyjęcia. "Instalacja tlenowa osiągnęła poziom krytyczny"

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że do Szpitala Praskiego nie są przyjmowani nowi pacjenci. "Instalacja tlenowa osiągnęła poziom krytyczny" - napisała na Facebooku. Aktualnie przebywa tam 128 pacjentów z COVID-19, choć minister zdrowia zdecydował, aby w placówce znalazło się miejsce dla ponad 270.

Tymczasem w poniedziałek wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska poinformowała, że póki co w Szpitalu Praskim przebywa 128 pacjentów zakażonych koronawirusem. "Po pięciu dniach jego funkcjonowania jako szpitala covidowego instalacja tlenowa osiągnęła poziom krytyczny. Szpital wstrzymał dalsze przyjęcia. Uprzedzaliśmy, że szpital nie jest w stanie przyjąć 271 pacjentów stricte covid+. Szacowaliśmy ich liczbę na 80-100 (w zależności od rodzaju tlenoterapii)" - napisała Kaznowska na Facebooku.

Przypomniała, że miasto odwołało się od decyzji ministra zdrowia, bo "pełni odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie pacjentów" i chciało, aby Szpital Praski był placówką wielospecjalistyczną leczącą zakażonych z różnymi dolegliwościami współistniejącymi. "99 procent pacjentów szpitala to czysty covid, a nie leczenie chorób współistniejących" - przekazała wiceprezydent. I dodała, że prewencyjnie straż pożarna dokonuje odszronienia parownic i reduktora głównego w szpitalu.

Chcieli, żeby to Szpital Południowy był czysto covidowy

Kaznowska odnosiła się do tej sprawy również w ubiegłym tygodniu. "Nie zgadzamy się na to, aby szpital pełnił funkcję jedynie szpitala tymczasowego, bo instalacja tlenowa nie wytrzyma tak dużego obciążenia (271 pacjentów pod tlenem; instalacja jest wybudowana dla ok. 80 pacjentów), a ortopedzi, położnicy czy urolodzy nie są ekspertami od niewydolności oddechowej spowodowanej covid-19" - pisała wówczas w mediach społecznościowych.