Ciało mężczyzny w mieszkaniu, dwie osoby zatrzymane

Zmarł w mieszkaniu, miał obrażenia wskazujące na pobicie. W tej sprawie policjanci zatrzymali dwie osoby: kobietę i mężczyznę. Oboje usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

- We wtorek, 4 czerwca, kilkanaście minut po 7, do komendy na Pradze Północ dotarła informacja o śmierci 62-letniego mężczyzny. Do mieszkania przy ul. Dąbrowszczaków skierowano policjantów z grupy dochodzeniowo - śledczej, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora – przekazuje kom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.