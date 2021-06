Nocna strzelanina w Żyrardowie. Media: nie żyje 20-latek raniony w szyję

Policja wyjaśnia okoliczności nocnej strzelaniny w Żyrardowie. Zginęła jedna osoba. Według RMF FM to 20-letni mężczyzna, który został raniony w szyję.

- Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia po godzinie 2. Jest jedna ofiara śmiertelna. W chwili obecnej trwają czynności mające wyjaśnić przebieg tego zdarzenia. Są one prowadzone pod nadzorem prokuratury – powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Policja nie chce jednak zdradzić na razie, gdzie dokładnie doszło do strzelaniny, ani kim jest ofiara. Do nieoficjalnych szczegółów tej sprawy dotarł w czwartek rano RMF FM. Z jego ustaleń wynika, że do grupy mężczyzn stojących w bramie podjechało bmw z kilkoma osobami. Jedna z nich miała oddać strzał przez uchylone okno pojazdu, śmiertelnie raniąc 20-latka w szyję.