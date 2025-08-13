Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu, trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło w powiecie nowodworskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 15.20. Było to w dwóch miejscach, bo skoczkowie prawdopodobnie zderzyli się w powietrzu i jeden wylądował na lotnisku w Chrcynnie, natomiast drugi niefortunnie wylądował w miejscowości Krzyczki-Żabiczki, w polu kukurydzy. Na miejscu pracował zespół pogotowia ratunkowego, po czym doleciały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obydwaj mężczyźni byli przytomni, ale mieli urazy - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl kapitan Andrzej Kordek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak dodał strażak, jeden z mężczyzn miał uraz lewej ręki i barku. Drugi miał obrażenia wewnętrzne. - Obaj zostali zabrani do szpitali przez LPR - wskazał.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowców.