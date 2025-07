"Zaniedbane dziecko" z niepełnosprawnością trafiło do szpitala. Rodzice z zarzutami

Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych Źródło: TVN24

Policjanci otrzymali zgłoszenie, dotyczące opiekunów dziecka, którzy mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce skierowano patrol z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

"Po wejściu do lokalu funkcjonariusze zastali 43-letniego mężczyznę i 33-letnią kobietę, których zachowanie wskazywało, że są nietrzeźwi. Badanie alkomatem wykazało prawie trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W mieszkaniu panował nieporządek, widoczne były porozrzucane puszki po piwie i rozlany alkohol. Dziecko w ocenie załogi ratownictwa medycznego było zaniedbane i wymagało hospitalizacji' - opisała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Usłyszeli zarzuty

Rodzice zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty z art. 160 § 2 kodeksu karnego, czyli narażenia osoby pozostającej pod opieką na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Wołominie zastosowała wobec obojga środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

"Obecnie życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo" - zaznaczyli policjanci z Wołomina. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który oceni sytuację dziecka i zdecyduje o dalszych krokach prawnych w kwestii opieki nad małoletnią.

Policja zaapelowała o reagowanie w podobnych przypadkach. "Szybka informacja od świadków może uratować zdrowie, a nawet życie osób najbardziej bezbronnych" - podkreślili.

