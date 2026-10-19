Przepychanki i bójka na targowisku. Ranna kobieta
- W niedzielę po godzinie 20 w Ząbkach pobiło się kilka osób. Wylegitymowano pięcioro obywateli Bułgarii. Osoby te pokłóciły się między sobą o miejsce na targowisku. Doszło do przepychanek i jedna osoba z uszkodzeniem ciała pojechała do szpitala. To kobieta w wieku 45 lat. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - przekazała tvnwarszawa.pl oficer prasowa policji w Wołominie podkomisarz Olga Pinkiewicz.
Policjantka zdementowała pojawiające się w mediach społecznościowych, że w bójce użyto noża. - Zatrzymany został jeden mężczyzna, 32-letni obywatel Bułgarii - dodała policjantka.
Źródło: tvnwarszawa.pl