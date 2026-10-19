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Okolice

Przepychanki i bójka na targowisku. Ranna kobieta

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Bójka na targowisku w Ząbkach (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: DarSzach/Shutterstock
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W podwarszawskich Ząbkach doszło do bójki na miejscowym targowisku. Policja podała, że w zdarzeniu brało udział pięć osób, z czego jedna została poszkodowana, a kolejna zatrzymana.

- W niedzielę po godzinie 20 w Ząbkach pobiło się kilka osób. Wylegitymowano pięcioro obywateli Bułgarii. Osoby te pokłóciły się między sobą o miejsce na targowisku. Doszło do przepychanek i jedna osoba z uszkodzeniem ciała pojechała do szpitala. To kobieta w wieku 45 lat. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - przekazała tvnwarszawa.pl oficer prasowa policji w Wołominie podkomisarz Olga Pinkiewicz.

Policjantka zdementowała pojawiające się w mediach społecznościowych, że w bójce użyto noża. - Zatrzymany został jeden mężczyzna, 32-letni obywatel Bułgarii - dodała policjantka.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaZąbkiPrzestępczość w Warszawie
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