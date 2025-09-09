Po alkoholu i bez prawa jazdy. 16-latek uciekał przed policją

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Policjanci z Wołomina interweniowali w miejscowości Międzyleś. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia jazdy pod wpływem alkoholu.

16-latek po alkoholu

Gdy funkcjonariusze drogówki dotarli na miejsce, zauważyli pojazd, którym miał się poruszać podejrzany. "Pomimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, mężczyzna nie zastosował się do poleceń policjantów i zaczął uciekać" - poinformowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Kierowca nie odjechał daleko, po krótkim pościgu funkcjonariusze rozpoczęli kontrolę drogową.

Podczas czynności okazało się, że kierujący fordem to 16-latek. "Młody człowiek nie dość, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, to był w stanie po użyciu alkoholu. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ wiedział, jakie konsekwencje prawne mogą go spotkać" - zaznaczyli policjanci z Wołomina.

Policja: był poszukiwany

To nie był koniec jego problemów. Mundurowi ustalili, że młody człowiek jest poszukiwany nakazem zatrzymania i doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Policjanci zapowiedzieli, że młody mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Przypomnieli, że według art. 178 b Kodeksu karnego niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo, za które grozi nawet pięć lat więzienia. Podkreślili także, że prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu według art. 87 Kodeksu wykroczeń podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.