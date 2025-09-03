Auto dachowało i uderzyło w drzewo. Cztery osoby ranne

Do wypadku doszło w miejscowości Wólka Kożuchowska Źródło: Google Earth

Do poważnego w skutkach wypadku doszło w środę rano na drodze krajowej numer 48 w Wólce Kożuchowskiej pomiędzy miejscowościami Białobrzegi i Potworów.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta kierująca samochodem osobowym nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego na łuku zjechała z jezdni. Następnie samochód dachował i uderzył w drzewo - wyjaśniła młodszy aspirant Magdalena Zawadzka-Miros z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Cztery osoby ranne

Policjantka wskazała, że samochodem podróżowały trzy kobiety w wieku 53, 59, 19 lat oraz 15-letni chłopiec. - Pojazdem kierowała 53-latka. Osoby podróżujące pojazdem były zakleszczone w jego wnętrzu. Konieczna była interwencja straży pożarnej, aby je uwolnić. Cała czwórka zabrana do szpitala. Jedna z osób jest w stanie ciężkim - powiedziała Zawadzka-Miros.

DK48 w tym miejscu była zablokowana w obu kierunkach. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po godzinie 9 wprowadzono ruch wahadłowy.