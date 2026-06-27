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Witanów

Auto utknęło na torach. Pociąg je staranował

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Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Na przejeździe kolejowym w Witanowie pociąg uderzył w samochód dostawczy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PKP PLK
W Witanowie (Mazowieckie) doszło do zderzenia pociągu z samochodem dostawczym. Koleje pokazały nagranie z monitoringu.

"Na przejeździe kolejowo-drogowym w Witanowie, na szlaku Teresin Niepokalanów-Błonie, doszło do zderzenia pociągu Kolei Mazowieckich z samochodem dostawczym, który unieruchomiony pozostał na torach" - podały PLK.

Przewoźnik udostępnił nagranie ku przestrodze. Na filmie widać auto dostawcze, które zatrzymało się na torach - silnik uległ awarii. Kierujący najpierw sam, potem z innymi kierowcami próbował przesunąć auto, jednak bezskutecznie. Gdy rogatki opadły, po chwili w samochód uderzył pociąg relacji Sochaczew-Mińsk Mazowiecki.

Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Źródło zdjęcia: PKP PLK

"Niestety kierowca nie skorzystał z najważniejszego rozwiązania w takiej sytuacji - nie zadzwonił pod numer alarmowy 112 i nie podał numeru przejazdu" - wskazały PLK.

Na szczęście nikt z pasażerów ani obsługi pociągu, jak też osób, które próbowały zepchnąć pojazd, nie odniósł obrażeń. Zdarzenie spowodowało jednak ponad dwugodzinne utrudnienia w ruchu kolejowym.

Jak poinformowała policja, kierujący samochodem był pod wpływem alkoholu, sprawa trafiła do sądu.

Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Źródło zdjęcia: PKP PLK

Co należy zrobić, gdy auto utknie na przejeździe kolejowym?

Jak przypomniał przewoźnik, w sytuacji zagrożenia, kiedy samochód utknął na torach, należy wyłamać rogatki. "To działanie zgodne z przepisami, które pozwala szybko opuścić przejazd i jednocześnie uruchamia procedury bezpieczeństwa na kolei" - poinstruowały PLK.

Ponadto na każdym przejeździe kolejowym znajduje się żółta naklejka z numerem alarmowym i indywidualnym numerem przejazdu. "Dzięki temu służby mogą błyskawicznie ustalić lokalizację zdarzenia i podjąć działania, w tym wstrzymać ruch pociągów" - doprecyzowały Polskie Linie Kolejowe.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
pociągiPrzejazd kolejowyWypadki i kolizje w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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