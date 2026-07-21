Zderzenie na A2. Korek ma kilkanaście kilometrów
Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Wiskitki, kilkaset metrów za zjazdem w kierunku Łodzi.
Rozbite auto blokuje pas ruchu
- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 12.54. Doszło do zderzenia osobowej Toyoty z pojazdem ciężarowym marki Scania. Nie było osób poszkodowanych - poinformował nas młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie doprecyzowała, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania.
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Mocno rozbity samochód osobowy znajduje się na skrajnym prawym pasie, służba drogowa zbiera jego części - przekazał po godzinie 15.
Utrudnienia w ruchu na A2
Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. - Ruch odbywa się już dwoma pasami, jednak utrudnienia sięgają miejscowości Izdebno - dodał reporter. Korek ma ponad 12 kilometrów.