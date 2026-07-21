Okolice Zderzenie na A2. Korek ma kilkanaście kilometrów Alicja Glinianowicz |

Zderzenie osobówki z pojazdem ciężarowym Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Wiskitki, kilkaset metrów za zjazdem w kierunku Łodzi.

Rozbite auto blokuje pas ruchu

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 12.54. Doszło do zderzenia osobowej Toyoty z pojazdem ciężarowym marki Scania. Nie było osób poszkodowanych - poinformował nas młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.

Zderzenie osobówki z pojazdem ciężarowym Zderzenie auta osobowego z ciężarowym Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z ciężarowym Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z ciężarowym Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Zderzenie auta osobowego z ciężarowym Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie doprecyzowała, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski. - Mocno rozbity samochód osobowy znajduje się na skrajnym prawym pasie, służba drogowa zbiera jego części - przekazał po godzinie 15.

Utrudnienia w ruchu na A2

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. - Ruch odbywa się już dwoma pasami, jednak utrudnienia sięgają miejscowości Izdebno - dodał reporter. Korek ma ponad 12 kilometrów.