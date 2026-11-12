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Okolice

Ruszył proces w sprawie zabójstwa dwóch nastolatek w 2000 roku

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Ania i Marta zaginęły w 2000 roku
Ruszył proces w sprawie zabójstwa dwóch nastolatek w 2000 roku
Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
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W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces w sprawie zabójstwa dwóch nastolatek w sierpniu 2000 roku. Ania i Marta zaginęły po odpuście w Radzyminie. Po 26 latach na ławie oskarżonych zasiadł Krzysztof R. i Tomasz T. Na mężczyznach ciążą zarzuty podwójnego zabójstwa w związku ze zgwałceniem. Sędzia wyłączył jawność pierwszej rozprawy.

Wniosek o wyłączenie jawności procesu złożyła obrońca oskarżonego Tomasza T.

Obrona chce wyłączenia jawności

O powody złożenia takiego wniosku pytana była mecenas Izabela Ławińska, broniąca T. - Z dwóch prostych przyczyn (został złożony wniosek - red.), z charakteru postawionych zarzutów i przede wszystkim z uwagi na rodzinę pokrzywdzonych, a także z uwagi na rodziny oskarżonych i w tym też dzieci. Czytanie takich informacji o bliskich może nie być odpowiednie, szczególnie dla osób nieletnich - powiedziała mediom przed wejściem na salę rozpraw Ławińska.

W czwartek sędzia Marek Dobrasiewicz zadecydował, że pierwsza rozprawa w procesie przeciwko Tomaszowi T. i Krzysztofowie R. odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. O jawności przyszłych rozpraw sędzia podejmie decyzję w kolejnym terminie.

Sprawa Ani i Marty, pochodzących z warszawskich Bielan, przez ponad dwie dekady pozostawała nierozwiązana i trafiła do Archiwum X. Policjanci wraz z Prokuraturą Okręgową w Warszawie ponownie wszczęli śledztwo w 2023 roku. - Gdy przeczytałam zgromadzony materiał, stwierdziłam, że nie rozumiem, czemu ta sprawa jest nierozwiązana - mówiła nam policjantka Wydziału do walki z Aktami Terroru i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, której tożsamości nie możemy ujawnić.

Szerzej o sprawie piszemy w poniższym materiale:

Pojechały na festyn, nigdy nie wróciły do domu

W końcu śledczym udało się odtworzyć przebieg zdarzeń, do których doszło 6 sierpnia 2000 roku.

Zdaniem służb, Ania i Marta 6 sierpnia 2000 roku udały się na festyn w Radzyminie, gdzie zawiózł je ojciec jednej z dziewczyn. Stamtąd trafiły na imprezy do Radzymina i Wołomina. Tam pito alkohol.

Po raz ostatni żywe nastolatki były widziane przed jedną z posesji przy Cementowej w Wołominie. Odjechały stamtąd wraz z Tomaszem T., Krzysztofem R. oraz jeszcze jednym mężczyzną, któremu materiał dowodowy nie pozwolił na postawienie zarzutu współudziału w zabójstwie.

Zdaniem prokuratury, oskarżeni wywieźli nastolatki samochodem Daewoo Leganza do lasu w okolicy Olesina, a następnie brutalnie je zgwałcili. "Działając w celu ukrycia tego przestępstwa, oskarżeni dokonali zabójstwa obu pokrzywdzonych" - informowała prokuratura.

Proces bez odnalezienia ciał

Ciał nastolatek do dzisiaj nie udało się odnaleźć. - Wiemy, jaka jest to okolica, który to jest las. Jednak pomimo szeroko zakrojonych czynności nie udało się znaleźć szczątków z uwagi na to, że bez wskazania konkretnego miejsca, gdzie te szczątki się znajdują, jest to jak szukanie igły w stogu siana - przyznała prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.

Oskarżeni, mimo braku odnalezienia zwłok, stanęli przed sądem.

- Kluczowym zadaniem, kiedy nie mamy ciała, nie mamy zwłok, jest takie zgromadzenie dowodów i śladów, które pozwolą w sposób bezsprzeczny ustalić przebieg zdarzenia. Naszym zadaniem jest tutaj bezwzględne ustalenie tego, co się wydarzyło i co jest jeszcze ważniejsze, ustalenie, że nie ma innej możliwej wersji przebiegu zdarzenia - powiedziała nam przed rozpoczęciem rozprawy Piasta-Pokrzywa.

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Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa o śledztwie bez odnalezionych ciał ofiar
Źródło: TVN24

Oskarżonych dwóch mężczyzn

Krzysztof R. i Tomasz T. zostali oskarżeni o podwójne zabójstwo w związku ze zgwałceniem. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w sierpniu 2026 roku.

Dodatkowo Tomasz T. odpowiada w warunkach recydywy. W przeszłości był skazywany za podobne przestępstwa. Obecnie odbywa wyrok 12 lat więzienia za zgwałcenie, którego dopuścił się na dwóch kobietach podczas napadu rabunkowego w 1999 roku. Udowodniono mu ten czyn dopiero w 2020 roku.

Prokurator przyznała, że wśród mieszkańców Radzymina od lat rozmawiało się o tym, co stało się z Anią i Martą w 2000 roku. Ludzie dobrze znali sprawę. - Nie określiłabym tego zmową milczenia - skomentowała Piasta-Pokrzywa. - Wiele osób, które posiadały wiedzę, odczuwały strach przed sprawcami, ponieważ są to osoby, które broniąc własnego życia, siebie przed więzieniem, mogły posunąć się bardzo daleko w tym, żeby te osoby nie zeznawały - doprecyzowała prokurator.

Jak dodała, w tej sprawie upływ czasu działał na korzyść śledczych. - Relacje między ludźmi przez tak długi okres czasu mogły ulec zdecydowanym zmianom, które dla nas są korzystne. Ktoś kto był przyjacielem, osobą bliską, konkubiną 25 lat temu, już może być w zupełnie innych stosunkach ze sprawcą i może być bardziej chętny do udzielenia informacji, niż był wtedy - podsumowała.

Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. grozi dożywocie. Sędzia wyznaczył kolejny termin rozprawy jeszcze w listopadzie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
SądSprawy sądowe w PolsceProkuraturaZabójstwoPrzestępczość w Warszawie
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