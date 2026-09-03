Okolice Uderzył mężczyznę maczetą. Twierdzi, że się bronił. Proces żołnierza Alicja Glinianowicz |

Brutalna napaść na kierującą autem. Jak się bronić (wideo poglądowe) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Chodzi o zdarzenie, do którego doszło 21 grudnia ubiegłego roku w podwarszawskim Legionowie. Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w rejonie ulicy Dąbrowskiego mężczyzna z maczetą zaatakował dwóch przechodniów, raniąc jednego z nich. Wcześniej próbował zatrzymać przejeżdżające tamtędy auto. Atakującym okazał się zawodowy żołnierz.

Prokuratura w odczytanym w czwartek akcie oskarżenia podtrzymała zarzut stawiany 39-letniemu kapralowi Rafałowi R. dotyczący usiłowania zabójstwa. Mężczyzna jest podejrzany o to, że działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, uderzył pokrzywdzonego tylną częścią maczety o długości 48,5 cm w szyję oraz zadał mu cios ostrą częścią maczety w głowę, powodując u niego masywne krwawienie oraz obrażenia skutkujące uszkodzeniem ciała trwającym dłużej niż siedem dni. Zdaniem śledczych, żołnierz w czasie zdarzenia był świadomy swoich czynów, ale miał znacznie ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala w stanie ciężkim.

Akt oskarżenia skierowany przez dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów trafił do sądu 5 czerwca.

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"Odpierałem ataki agresywnych napastników"

W czwartek w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga odbyła się pierwsza rozprawa. Oskarżony Rafał R. został doprowadzony przez policjantów z aresztu, gdzie przebywa od grudnia 2025 roku. Mężczyzna nie przyznał się do winy, zgodził się zeznawać, jednak zaznaczył, że będzie odpowiadać tylko na pytania sądu oraz swojego obrońcy.

R. zaprzeczył wersji prokuratury. Z jego zeznań wynika, że maczety miał użyć do obrony własnej, gdy zaatakowało go dwóch mężczyzn. - Działałem w obronie koniecznej, odpierałem ataki bardzo agresywnych napastników. Cała sytuacja była ekstremalna, a zachowanie dwóch agresorów stwarzało zagrożenie dla mnie i mojego zdrowia - zaczął tłumaczyć Rafał R. - Absolutnie nie działałem z zamiarem wyrządzenia nikomu krzywdy, a tym bardziej z zamiarem pozbawienia kogoś życia - dodał.

Pytany przez sąd o dokładny przebieg zdarzenia, mężczyzna wyjaśnił, że wracał rowerem z lasu, gdy nagle jednoślad, którym poruszał się, zepsuł się. - Nie chciałem naprawiać roweru na ścieżce, ani tym bardziej na chodniku, dlatego zjechałem w wąską uliczkę. Byłem tam sam i wtedy usłyszałem wulgaryzmy i głośne rozmowy - relacjonował. Jak opisywał, ulica na której się zatrzymał nie miała oświetlenia, a w zasięgu wzroku nie było nikogo.

Z jego relacji wynika, że po chwili zza muru wyłoniło się dwóch mężczyzn, którzy byli być agresywni i pijani. Wtedy miało dojść do konfrontacji - najpierw wulgarne zaczepki, potem ciosy. - Jeden z nich powiedział: "co się ku..a gapisz, masz jakiś problem?" Po tych słowach jeden z nich ruszył na mnie. Zdążyłem się podnieść, bo kucałem przy rowerze. Zaczęła się bójka - opisywał oskarżony.

Dlaczego oskarżony miał przy sobie maczetę?

Pytany dlaczego miał przy sobie maczetę, żołnierz wyjaśnił, że "jest miłośnikiem survivalu" i spędzając czas w lesie zawsze ma ją przy sobie, by móc zrobić ognisko. Kapral utrzymywał, że przed wyciągnięciem maczety, miał on kilkukrotnie ostrzegać mężczyzn, że posiada takie narzędzie i użyje je, jeśli się od niego nie odsuną.

- Jak długo trwało to zdarzenie? - dopytywał obrońca oskarżonego Artur Borzewski.

- Zdarzenie trwało niecałą minutę. Była to niesamowicie dynamiczna sytuacja, tam nie było chwili, żeby przemyśleć, zastanowić się. Decyzje były podejmowane pod wpływem stresu i w obronie koniecznej - przekonywał R. i dodał, że nie każdy żołnierz, jest szkolony, jak zachować się w tego typu sytuacji. - Na swoim stanowisku, nie miałem nigdy takiego szkolenia - odparł.

Pokrzywdzony niewiele pamięta. "Był cały we krwi"

Następnie zeznania złożył pokrzywdzony 26-latek. Mężczyzna przyznał na sali rozpraw, że spotkania z oskarżonym nie pamięta i nie jest w stanie opisać zdarzenia. - Pamiętam tylko, jak wychodziłem z domu z wujkiem, szliśmy do sklepu - mówił.

Pokrzywdzony, który w procesie ma status oskarżyciela posiłkowego, potwierdził, że pił tego dnia alkohol. - Była to wódka, znaczne ilości - doprecyzował.

Pytany przez prokuraturę o to, czy często spożywa alkohol, zaprzeczył i wskazał, że tego dnia akurat świętował urodziny kolegi. Mężczyzna poinformował, że od chwili zdarzenia, boryka się z bólami głowy.

Następnie zeznania złożył wujek pokrzywdzonego, który towarzyszył 26-latkowi, w momencie gdy doszło zdarzenia. - Pamiętam, że widziałem na ulicy człowieka, który stał z latarką i maczetą. Coś tam krzyczał, ale nie pamiętam co - tłumaczył.

Opisał też moment uderzenia 26-latka maczetą. - On upadł i był cały we krwi, koszulką okręciłem mu głowę - mówił.

Świadek przyznał, że także był nietrzeźwy i nie pamięta dokładnego przebiegu zdarzenia.

- Czy oskarżony starał się pomóc rannemu? - pytał prokurator porucznik Michał Zduńczyk.

- Nie. Wziął rower i odjechał. Widziałem, jak na zakręcie zgubił maczetę i latarkę - odpowiedział świadek.

Na koniec zeznania złożyła matka pokrzywdzonego mężczyzny, która opisała dokładnie obrażenia, jakich doznał 26-latek. Oskarżony Rafał R. przeprosił kobietę.

Sędzia Joanna Zaremba następny termin rozprawy wyznaczyła na 30 października. Zeznania złożą wtedy kolejni świadkowie.